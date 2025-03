Bulatović je najpre prokomentarisao studentske blokade RTS-a koje su počele sinoć, a trajaće, kako su najavili, 22 sata odnosno do večeras u 9 sati:

- Ispunili smo zahteve. Nije mi jasno zašto to rade. Sada kada je povređen policajac, jel to cilj? Da tako napravimo krizu u društvu i državi? Da razbijemo jedni drugima glave? Studenti koji su u blokadama odlaze do studenata koji žele da uče i u šatorima provode noći u Pionirskom parku, provociraju ih i zvižde. Treba da se razgovara.