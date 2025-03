BEOGRAD - To nije napad samo na Lazara Baćića i pripadnike Žandarmerije, nego je to napad i na državu Srbiju, to je jedan kukavički i sraman napad pod lažnim motivom da se neko bori za bolju Srbiju, da se čuje istina, za demokratske institucije jer se radi sve suprotno, urušavaju se institucije i ruši država Srbija!, rekao je premijer Srbije Miloš Vučević u obraćanju javnosti povodom sinoćnjeg napada na pripadnika MUP-a ispred zgrade RTS gde su se okupili studenti blokaderi.