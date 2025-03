- Poštovani građani, još jedan put želim da iskoristim priliku da sve aktere na političkoj sceni, i one koji to stvarno jesu, i one koji se prave da nisu, pozovem da u svojoj borbi ne koriste nasilna sredstva. Da se ne ponašaju protivustavno, da ne zaustavljaju kretanje drugih ljudi, da ne izazivaju talačke krize tako što će nekoga sprečavati da radi i živi, da ne napadaju policiju kao što su sinoć brutalno napali policajce ispred RTS-a koji nikoga dirali nisu, već da se ponašaju civilizovano i u skladu sa zakonima ove zemlje - rekao je, pa nastavio: