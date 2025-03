- 'Da li uopšte neko razmišlja o tome? Da li je bitnije bilo šta od toga da nam danas neko ostane bez ukazane medicinske pomoći? Da li ćemo konačno da zauzimamo minimum koji mora da važi za sve? Ne moramo da se slažemo u mnogo toga, ali ne možemo da dozvolimo da se ne ukazuje pomoć onima kojima je to neophodno i da lekari i sestre ne rade svoj posao, za koji su školovani i koji vole da rade. Ne možemo da uskratimo nikom lečenje, rekao je Lončar i dodao:

On je apelovao na sve da odustanu od nasilja, kao i da se dozvoli lekarima i sestrama da uđu u ordinaciju u RTS-u i da pregledaju pacijente. Lončar je zapitao koja je to politika braniti lečenje i naveo da ima i drugih načina kako može da se dođe do ostvarenja ciljeva, kao i da se govori o demokratiji i poštovanju institucija, a da su prvi koji pričaju o poštovanju institucija oni koji blokiraju institucije i prave nasilje. ''Traže da funkcioniše zakon, da se primenjuje zakon, da funkcioniše pravda, pravo u ovoj zemlji, a onda prvi kažu da za njih ne važi ta pravda i taj zakon'', rekao je Lončar.