"Zaista je rizičan trenutak za Srbiju i želim da verujem da smo kao društvo, prolazeći kroz mnoge krizne trenutke, naučili lekcije i da nećemo dozvoliti da dođe do dramatične situacije koju je teško kontrolisati ili krvoprolića. Naravno da postoji faktor stranih službi, ali i nekih nepromišljenih političara ovde, koji smatraju da je ovo trenutak za nasilne akcije i stvaranje situacije u kojoj mogu da pojačaju svoje pozicije. U svakom slučaju, rizici su sigurno visoki i to nije jednostavna situacija ni za koga. U tom kontekstu ne može niko do kraja da bude siguran šta sve može da se desi. Ali ono što jeste činjenica, vrlo vidljiva i očigledna, jeste da u poslednje vreme imamo prisustvo nasilja u svakodnevnom životu, na svakom koraku se vidi. I to je ono što može da bude na neki način uvertira za subotu ukoliko ne uspemo da iskontrolišemo sve te rizike", smatra Miletić.