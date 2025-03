- U prethodnom periodu Beograd je posetila i Tifani Tramp sa svojim, tada verenikom, a sada suprugom izuzetno bogatim poslovnim čovekom i mislim da je dosta dalekovido i mudro jer smo održali kontakt sa republikanskom administracijom, iako tada nije bila administracija. U politici je vrlo važno ne samo da utičete na donosioca odluke, već i da pogoditi ko će to biti. Dolazak Donalda Trampa Mlađeg u ovom trenutku je važan iz više razloga. Jeste da je pitanje da li je veći segment politika ili njihove investicije, porede se prošli i sadašnji dolazak. On je blizak saradnik nove američke politike zajedno sa Vensom, oni su prijatelji i nekako ga je i kanalisao da postane najrelevantniji eksponentn Trampove politike. Tramp je svestan svojih godina i vremena koje dolazi, a kako bi obezbedio da republikanska stranka traje duže, suštinski priprema svog sina i Vensa da u narednom periodu, na neki način, vladaju. Kod Amerikanaca ekonomija i politika obično idu ruku pod ruku, Amerika razvija ekonomiju u prijateljskim zemljama i tamo gde je njen kapital siguran.

- Ona je svakako bitna za nas imajući u vidu da se ovo dešava u prvih 50 dana vladavine Donalda Trampa i mislim da se šalje poruka da je njegova administracija involvirana u naš region. Donald Tramp Mlađi je nekoliko puta kačio Srbiju sa Kosovom na društvenim mrežama, što je svakako izazvalo lavinu komentara. Mislim da je ova poseta vezana za ekonomski projekat Trampove kule u Beogradu čija je investicija procenjena na 500 miliona dolara, to će biti 1.500 stambenih jedinica, to će biti ogroman kompleks koji će i vezivati porodicu Tramp za Srbiju. Ipak 500 miliona dolara znači da želite da ta država prosperira i da bude stabilna. Ono što je takođe za nas pozitivno jeste što je on jedan od najuticajnijih Trampovih savetnika. On nema funkciju u američkoj administraciji, ali je izvrši potpredsednik Trampove organizacije što mu svakako daje lagodniju poziciju da može da bude slobodniji u komunikaciji i davanju obećanja, ali može biti i od uticaja na samu administraciju imajući u vidu kakve veze poseduje i da je u prvom mandatu bio tu. Mislim da upoznavanje njega sa regionom može Srbiji da da pozitivne efekte i kada su u pitanju političke teme, kao što je pitanje Kosova. Što se tiče ekonomskih odnosa Srbije i Amerike, ti odnosi su konstantno u rastu, sada imamo trgovinsku razmenu u robi koja se procenjuje na milijardu i 300 miliona dolara.