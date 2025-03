"Nećete verovati, on je došao i uradio intervju sa mnom. On je novinar. Ima svoj podkast. Emitovaće ga u četvrtak", rekao je Vučić o poseti Trampa.

"Sramota me da o tome pričam. Ljudi misle da sam došao da se nekome ulizujem. Naprotiv. Došao sam da kažem šta se događa u Srbiji. A da vi dovedete Donalda Trampa Juniora za dan, dva, dajte ljudi... To možda može samo njegov otac. Sa kineskim predsednikom je dogovor trajao tri godine".

"Jesmo, videćete u tom intervju. On nema prirodnu odbojnost prema Rusiji. Mnogo bolje o Ukrajini mislim ja nego on. Pričali smo o demonstracijama, on sve razume. Danas se baš pogodilo da su protiv mene hteli da pokrenu kopi/pejst postupke za ukidanje nekih naloga po istom principu kao što su to radili protiv Donalda Trampa".