- Sami smo bili i ja sam mu doneo jednu lepu, staru ikonu. To bi hiljadu službi moralo da pregleda, on je prišao, tri puta se prekrstio, poljubio ikonu... Time je pokazao poverenje i nastavili smo da razgovaramo do 15 do 1. Nisu uvek naši razgovori bili slatki i jednostavni, ali smo uvek pokazivali poštovanje. Zna da, za razliku od mnogih drugih, ja ne mrzim Rusiju. Tradicija u mojoj porodici je da ljudi vole da imaju bliske odnose sa tom zemljom. Ja, naravno, uvek želim da prvo zaštitim srpske interese, ali da ne pokvarim srpsko-ruske odnose. Vidite Trampa, kao avion koji leluja, jedan dan ovako prema Ukrajini, drugi dan onako...