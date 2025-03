- Podignut je nivo bezbedonosnog rizika ovim akcijama usmerenim na tri medijske kuće u Srbiji, na udaru su RTS, RTV i Radio televizija Kraljevo. Ona ima podtekst koji je nasilan u izvršenju, a navodni alibi za to je nezadovoljstvo uređivačkom politikom. Mora se priznati da je uređivačka politika RTS-a u poslednjih mesec dana evoluirala - kaže Stanković.

On dodaje da nije jasno šta protesti zapravo žele od RTS-a, da li je to definisanje informativnih prioriteta, ocenjivanje i procenjivanje svakog dnevnika i urednika, ili čak smenjivanje istih:

- To je neprihvatljivo i proizvod revolucionarnog žara. To je neprihvatljivo i sa stanovišta funkcionisanja medijskog javnog servisa koji po zakonu treba da bude autonoman i država treba da stvori uslove za tako nešto. Oni koji su tihi predvodnici ovog protesta su stvorili takvu koncepciju RTS-a, on nije medij vlasti šta god ljudi pričali o tome.