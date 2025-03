Društvenim mrežama kruži poruka u kojoj nepoznata osoba tvrdi da joj je ponuđen novac da provocira policiju tokom studentskih protesta. Kako se navodi u poruci, zadatak je bio da se baca kamenje, jaja i drugi predmeti na policiju, a kako tvrdi za sve to joj je ponuđeno 5.000 dinara.

Ono što posebno zabrinjava jeste to što je ova prepiska nastala u istom danu kada su studenti blokaderi brutalno napali žandarma Lazara Baćića ispred RTS-a.

U Pionirskom parku, gde deo studenata koji želi da se vrati na fakultete protestuje do ispunjenja zahteva, za Kurir televiziju govorio je student Ekonomskog fakulteta u Subotici, Marko Milić:

- Sinoć su se ljudi okupili oko ograde, vređali su nas, bilo je političkih uvreda. Zviždali su do kasno. Gađali su nas flašama, a oko 3 ujutru su bacili topovski udar. Malo se plašimo za bezbednost, ali verujemo policiji.

On kaže i da živimo u vremenu kada strane obaveštajne službe i špijuni slobodno hodaju svakom zemljom, dok je Obrknežev rekao da postoje podsticaji na agresiju od strane opozicije.

On kaže i da je nedopustivo ono što se sada dešava ispred RTV i RTS, pa osuđuje i loše reči upućenje onim novinarima koji su odlučili da ipak pokušaju da dođu na svoje radno mesto i završe svoj posao:

- Svi oni imaju istu ideju, prelazna Vlada, ekspertna Vlada, koncentraciona Vlada, Vlada narodnog poverenja... To je sve isto, samo je drugo ime, a to je vlast bez izbora. Najveći problem im je što ne znaju kako to da izvedu - kaže Gajović.