On je takođe otlrio i šta se dešavalo iza kulisa čuvenog susreta Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u Helsinikiju na samitu 2018. godine.

- Posle samita u Helsinkiju, od njega (Donalda Trampa, presednika SAD) je traženo da na sve moguće načine ocrni Putina. On je shvatio da to ne treba da čini, a mediji su mu ionako bili nenaklonjeni. Kao što sam pre neki dan rekao, da Tramp pronađe lek protiv raka, mediji bi ga svejedno kritikovali, ma šta uradio, to se ne bi promenilo. Ali shvatio je da bi, ako uradi ono što se njima sviđa, dobio dva minuta pozitivne kritike u medijima, ali onda ne bi mogao, ako stvari krenuo naopako, da uzme telefon i pozove lidera jedne od najvećih svetskih supersila. Izabrao je teži put, koji je u interesu sveta - rekao je Donald Tramp Junior, i naglasio da je njegov otac shvatio kako svet funkcioniše u stvarnost.