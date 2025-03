- Videli smo veoma brzu organizaciju dolaska ispred RTS-a. Zahvaljujući tome da je to možda pripremljeno za subotu, pa se sada iskoristilo. U svim ovim blokadama se vidi da se zna, gde ko ide, kako ide. Pojavljuju se razni ljudi sa toki vokijima koji govore kad treba neko da bude pušten i sa koje strane. Pokazuje se da postoji dobra organizacija, najveći broj tih studenata ne zna šta se krije iza svega. Oni smatraju da je ovo sve zabava i protest, ovi zahtevi koji su iticani, oni interesuju i mene i sve ljude. Zaista želim da vidim ko je odgovoran za nadstrešnicu. Međutim, postoje ljudi koji žele da iskoriste ovo, a to su oni koji ne mogu da dođu na vlast izborima, jer su omraženi među građanima Srbije. Iskorišćavaju pozitivnu energiju mladih.

- Koraci koji se spremaju i koji će se dogoditi, na šta država treba da reaguje jako ozbiljno jeste da policija pored svega mora da bude jako trpeljiva. Ne sme da se dogodi da dođe do provokacija i do stradanja nevine dece. I ako se spreči nasilje, naći će se neki drugi način kako bi se do njega došlo. Na društvenim mrežama možete videti ljude koji najavljuju haos, ne znam zašto oni nisu uhapšeni. Organizuju se, oni su spremni na sve, ali to je manjina. Oni će morati da pokažu svoju agresiju, jer besmislen je skup, probaće da nasilno ulaze u institucije. Ti ljudi koji to budu probali, mora da se razbiju silom zakona i da se pohapse. Država mora da bude efikasna - završio je Đeđanski.