- Meni je mnogo veći utisak ostavilo ovo na početku obraćanja predsednika Vučića gde je rekao da je lažno bio izveštavan da su stranci probušili službu, to je opasno i vidimo koliko je opasno čim je predsednik to javno izrekao. Mi ovde imamo prvoklasan izazov po nacionalnu bezbednost Srbije i to je ta bezbednosna funkcija za koju čujemo da nije obavila posao i da su predsednika slagali. Kada vam najviši državnik u jednoj zemlji i kaže da je bio obmanut i on zna i kaže obmanuli su me, to onda znači da se neko grubo pokušao umešati u proces političkog donošenja odluka - rekao je Obradović i nastavio: