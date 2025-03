Najjača reakcija u javnosti kad kažemo da ko ne drži nastavu neće imati platu

"To izazove erupciju oduševljenja u narodu. Ne mogu ljudi to da trpe, da profesor izbaci svoje đake iz škole, da učiteljica kaže da neće predavati đacima, prvacima", rekao je Vučević za K1. Dodao je da narod to ne može da izdrži i da je to, kako ističe, "takav udarac na društvo".