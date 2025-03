- To je bio odlazak na posao u normalnim uslovima, kao i svakog dana. Međutim, ono što je prethodilo tome, kao i kampanja koja je vođena protiv Zorana Đinđića, stvarala je jedan utisak opreza i osećaj nelagodnosti. Kada živite u jednom takvom sistemu punom opasnosti, sviknete na to. Sve ono što bi trebalo da predstavlja pretnju, prelazite preko toga kao da su to stvari koje su očekivane. I to je dovelo do njegovog ubistva.