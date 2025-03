"Kaže Đilas: „Vučiću, ne izazivaj haos i ne šalji kriminalce da izazovu incidente“. To kaže čovek koji je pre nekoliko dana javno izrekao da će onaj ko ubije Aleksandra Vučića će učiniti uslugu Srbiji. Pre samo 7 dana, njegovi poslanici (izabrani, kakve li ironije, na listi „Srbija protiv nasilja“) su u Narodnoj skupštini bacali dimne bombe i suzavac, aktivirali PP aparat, gađali narodne poslanike svim i svačim - od jaja do flaša. Time su direktno ugrozili život tri narodne poslanice i jedne nerođene bebe", napisala je Brnabićeva i dodala:

"A studente u blokadi su tako epohalno i maestralno iskoristili i zloupotrebili - doveli su ih tačno tamo gde su želeli, na način kako su želeli. Studenti blokaderi će im dovesti hiljade i hiljade ljudi ispred Narodne skupštine na dan koji su Đilasovi mediji sami najavili kao „Dan D“. I džaba studentima blokaderima stotine objava da to nije „Dan D“. Đilas, njegova opozicija i njegovi ”uticajni tviteraši” su rekli da jeste i iskoristili svoje medije da „pumpaju“ Dan D. Džaba studentima blokaderima i to što kažu da žele mir i ne žele nasilje. Ja u to verujem, ali da li misle da Đilasa, Jovanovića, Lazovića i ostale, a videli ste ih u Narodnoj skupštini koliko su nenasilni, zanima šta žele studenti u blokadi? Dovešće im ljude, a onda opozicija preuzima. Jer to je njihov „Dan D"."