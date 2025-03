- Ne očekujem da će 15. marta biti 5. oktobar, niti da će 16. marta biti 6. oktobar o kojima neki govore figurativno u smislu da nije bilo političkog revanšizma posle 5. oktobra prema pripadnicima tadašnjeg režima. Predsednik Vučić je makar 50 puta tokom ovih nedelja rekao da poziva na mir i to je radio iznova i iznova. U ovoj zemlji je u proteklih 12 godina bilo toliko protesta od strane opozicije, svakako da su bili bez uspeha, ali je bilo onih većih i manjih. To pravo nikada nije bilo osporeno, to se ne dovodi u pitanje, ali se dovodi to da neko misli da nasilnim putem može da dođe do vlasti. Ovde se stvara atmosfera od jedne glasne manjine da će tog 15. marta prema pripadnicima MUP-a sve biti dozvoljeno. Studente niko nije tukao, niti bilo ko to planira, to nije put, svi smo saglasni da su ta deca budućnost ove zemlje, kao i ona koja protestuju na drugim mestima, ali i ona većinska koja sedi kod kuće i razmišlja kada će moći da izađe na naredni ispit ili kako da odrade master u ovim vremenima. Moramo da budemo jasni u stavu da niko ne može da tuče ni policiju, to je baš paradoksalna situacija.