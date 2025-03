Studenti koji žele da uče naši su junaci. Žao mi je dece koja kisnu i smrzavaju se i to samo zato da bi dobili pravo da uče i polažu ispite, a želja, najveća želja mi je da jednog dana ujedinjeni i sa blokaderima, učine ovu našu Srbiju mnogo boljom nego što smo to mi uspeli. Pobediće Srbija!

"Evo me u Predsedništu, kiša pada sve jače. Gledam ovu divnu decu, mnogo njih ovde, hiljade, pod šatorima, gledaju kako da ne pokisnu i šta su sve izdržali, kroz šta su sve prošli, a da nikoga uvredili nisu, a kamo li odgovorili na pretnje. I deo zvižduka koji ste čuli i koji još čujete, njih 30-ak, nekakvih batinaša im preti, vređa ih. Oni čak i ne odgovaraju na to. Neverovatna hrabrost, neverovatna ljubav prema otadžbini i krivi su svima, valjda zato što samo hoće da uče. Neverovatno. A oni koji neće da uče, oni su valjda najbolji. A voleo bih jednog dana da ih vidim sve ujedinjene, da ih vidim sve zajedno jer oni jesu budućnost Srbije. I žao mi je što su večeras ova deca ovde, ali verujem da će moći da grade mnogo bolju Srbiju od one koju smo mi gradili. I neka ono što smo uspeli u poslednjim godinama bude samo početak onoga što će oni da ostave svojoj deci i celoj našoj zemlji".