- Rekao je i da će doći sa kučićima, šta treba, da kerovi napadnu mlade ljude? Za vreme svih velikih okupljanja pojave se ovi igrači, agresivan pristup a ko zna za šta je osuđivan pre ovoga. On se juče brzo pokupio i otišao sa skupa misleći da ga policija neće naći. Mnogo ljudi se sada vodi tim pretnjama, a one se ozbiljno shvataju u vreme ovakvih okupljana. Sve i da on to ne izvede, možda da ideju nekome drugom da to učini.