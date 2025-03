Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da sve što se dešava u poslednjih sedam dana ukazuje da će u subotu biti neredi i nasilje na ulicama Beograda dodajući da ne očekuje da to nasilje potekne od studenata koji su u blokadi , već opozicije.

"Jako sam zabrinuta. Opozicija je jasno pokazala da je nasilje ono što oni žele i da će iskoristiti to što će studenti u blokadi dovesti ljude u Beograd kako bi da preuzeli protest, a njihova politika je nasilje", kazala je Brnabić.

"Sedam dana planirate nasilje, zašto bi se to promenilo u subotu. Oni su najavili kao 'Dan d', ne studenti u blokadi, džaba studentima što kažu nije 'Dan d', mi ćemo nastaviti proteste, to je za sve 'Dan d' jer su opozicioni mediji i uticajni tviteraši koji su opozicija najavili to kao 'Dan d', odnosno najavili su da kreću u rušenje institucija i ustavnog poretka", kazala je Brnabić.