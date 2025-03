"Već smo imali dva generalna štrajka, ali nisam primetila da je bilo šta zaista stalo, iako oni tvrde da su uspeli. Ako takav 'generalni štrajk' traje tri dana, a u tom periodu sve normalno funkcioniše, onda to zapravo nije štrajk, već festival licemerja ", rekla je Brnabić za K1 TV odgovarajući na pitanje kako će država funkcionisati od 15. marta.

"Imate rektora Univerziteta u Beogradu koji poziva na generalni štrajk, a kakva je razlika između toga što oni već četiri meseca ne rade, a sada pozivaju na generalni štrajk. Ne radite, pa ne radite. E sad da vidim kada budu od ponedeljka u generalnom štrajku, da li će to da znači i da im ne radi računovodstvo, pa neće isplaćivati sebi platu", rekla je Brnabić, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Ona je dodala da sve što se ticalo statusa zaposlenih na fakultetima koji su u blokadi tokom prethodnog perioda nije bilo blokirano, plate su isplaćivane, za projekte su se prijavljivali, držali su doktorske i master studije koje su naplaćivali. Brnabić je navela i primer studenta blokadera sa FON-a koji je bio jedan od onih koji je započeo blakadu na svom fakultetu, a onda mu je neko iz inostranstva ponudio stipendiju, konkretno u Finskoj i on je taj semestar otišao pa trenutno studira tamo, dok, kako je naglasila, njegove kolege ne studiraju nigde. Ona je dodala da među onima koje vidi na ulicama i koji podržavaju studente blokadere vidi "ponajviše one ljude koji su joj u poslednjih sedam godina nešto tražili i nešto dobijali". Istakla je da više niko ne priča o četiri studentska zahteva i da to nije više tema.