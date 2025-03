"Mirno i emotivno, kritički i kreativno, svojevoljno i autentično, a ne nasilno i ostrašćeno, arogantno i licemerno, potkupljivo i usiljeno. Pored empatije i solidarnosti keje su studenti do sada pokazali, ističemo strogo poštovanje nadležnosti, uvažavanje kompetencija, kolegijalnost kreativnost i oprez sa kojima se pripremaju predstojeće aktivnosti, najavljene kao poziv građanima za okupljanje u Beogradu 15. marta... Ni na jednom skupu nije bilo studenata koji pozivaju na nasilje. To je slučaj i u Beogradu, oni žele da na miran način sprovedu svoje zamisli, da dođemo do jednog boljeg društva. Izjave o nasilju su štetne, dezavuišu studente, njihove prave namere. Nije u redu da se studentima obraća na taj način. Oni su uvek rekli da su za mirna rešenja, i to je činjenično stanje“, izjavio je rektor.