- Svaka čast deci koja su pružila ruku ljubavi, koja im nije uzvraćena do danas. Vidim i profesore. Gledam onog rektora beogradskog univerziteta Đokića. Rektalni Đoka je odlučio da podrži one koji su u blokadi, a neće da podrži decu koja uče. To je za mene prosto nezamislivo. Moja majka je još živa, ona je penzionisani prosvetni radnik. Radila je kao učiteljica u Ribnikaru, a sestra je takođe bila profesor u XIV Gimnaziji. Znam da je to hleb sa sedam kora i da je to teška profesija. Međutim, niko nikad od njih nije dovodio u pitanje ono što je njihova osnovna i sveta dužnost, a to je da tu decu uče i obrazuju - rekao je Gaga Antonijević danas u Pionirskom parku.