Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je studente koji hoće da uče i koji već danima kampuju u Pionirskom parku i razgovarao sa njima o postavljenim zahtevima, ali i najavljenom protestu 15. marta.

- Sagledao sam svih 5 zahteva, nažalost kao što znate nije sve u našim rukama zato što postoji, rekao bih, u najmanju ruku permanentno ometanje izvođenja nastave, vaš osnovni zahtev nažalost nismo u stanju da ispunimo.

On je rekao da mu je žao što se smrzavaju i šta moraju da trpe svakoga dana, pritiske, uvrede.

Student Miloš Pavlović obratio se predsedniku.

- Dolazimo i situaciju da nas prima predsednik Srbije, a rektori i dekani se prave da ne postojimo, kao da smo studenti drugog reda.

- Želimo iskreno da vam kažemo: svaka vam čast, jer niko u ovoj zemlji do sada, počevši od rektora do dekana, svima smo pisali, poštovani predsedniče, ali jedino se javio nenadležan, ovi nadležni se ne javljaju. I mi dolazimo u situaciju da nas prima predsednik Republike, a rektori, dekani, ne samo da kažu nećemo da vas primimo, nego ćute, prave se da ne postojimo. Kao da smo studenti drugog reda. Možda znamo da bi trebalo da se prikladno obučemo i izvinjavamo se na tome. Takođe, želeli bismo da vas pitamo kao predsednika Republike, osobu koja ima najveći legitimitet u ovoj zemlji. Sa kime da razgovaramo kada niko neće? Ko će da nas sasluša? Specifična je situacija.

- Mislim da smo na početku ove krize kada se sve dogodilo pred 1. novembrom, već 3. novembra imali nasilne proteste u Novom Sadu. Što nije vaše da se svega toga setite, da sve to morate da zapamtite. Dugo nismo razumeli prirodu svega što se dešava oko nas, hteli smo da učinimo sve što možemo.

- Dakle, onda su mi rekli, evo, sada ispunjavamo zahteve, tada su mnogi stajali ispred, zviždali, kod nenadležnog, tada sam izgledao da sam nadležan, kada su shvatili da smo zahteve suštinski ispunili, ja sam još te večeri rekao, nekoliko dana pre toga shvatio sam da je u pitanju, ovo je obojena revoluciju i ne krijem ništa pred vama, rekao sam da ti zahtevi, ma koliko puta bili ispunjeni, neće biti prihvaćeni da su ispunjeni. Nažalost, bio sam u pravu. Ono što mene zanima i neću vas zamarati problemima sa kojima se suočavam, o tome ću da govorim sutra na jednom obraćanju građanima, mene interesuje samo, pošto sad znam da ne možete da učite sve i da hoćete, ne može se usloviti, mene interesuje kada bi se počelo 1. ili 5. aprila, postoji li mogućnost da mi vi kažete, ne ulazim u formalnosti, postoji li mogućnost da se spasi ova godina ili ne? Dakle, može li da se to nekako sažme gradivo i da se onda izlazi, ako ne u aprilski, onda u junski, septembarski, oktobarski rok, da dodamo još neki rok, da razgovaramo sa univerzitetima. Ako postoji bilo kakva šansa, onda ću i dalje reći i boriti se za to zajedno sa svima da pokušamo da sačuvamo ovu godinu. Ako vidim da oni koji teraju studente u proteste, u stvari ne haju i ne mare uopšte za to, hoće li izgubiti godinu ali neće.

- Početkom februara podneli smo zahtev da se izađe sa jasnim planom kako će sve ovo biti nadoknađeno, odgovor nikada nismo dobili. Fakulteti moraju da kažu koji je krajnji rok - istakao je student.

- Oni u tome učestvuju od prvog dana, da sad ne ulazimo u to koliko dugo su finansirane aktivnosti spolja. To je posao za andležne državne organe. Ali probudila se Srbija. Juče su ispred škole "Lola Ribar" doveli an silu 300 ljudi, ali ništa nisu uspeli. Ostao im je taj pokušaj da naprave neko čudo prekosutra. Pošto čuda neće biti, jer čuda ne postoje, onda ćemo da razgovaramo na drugačiji način - istakao je Vučić.

- Živimo u zemlji u kojoj "sveci" svakoga dana na najbrutalniji način krše Ustav ove zemlje. Govorili su "Ćaci", dobro, sad ću da nosim bedž za sebe "I ja sam ćaci, jer jesam". A vi ste u Ćacilendu. Doći ću ja sutra ili prekosutra da budem u Ćacilendu, kada vam bude teško.

Predsednik je rekao da je do sada 12 osoba uhapšeno zbog nasilja nad studentima koji su u Pionirskom parku.

- Čak četvoro njih sa fantomkama, među njima i Vuk Jeremić, ne onaj na kojeg vi misilte. Ovaj danas se obeznanio od droge i od pića, ali nosi krvave ruke. Hvala vama što trpite sve to. Imam molbu za vas.

- Ja imam jednu molbu za vas, oni su zakazali skup 15., izabrali su skupštinu da bi se provodilo nasilje, oni su želeli nasilje i nema sumnje. Lepo ste ovo smilili, sabor je lepše ime nego plenum, ali moja molba je da bi izbegli nasilje, da odete tog dana kući, posebno devojke, pa da se vratite dan kasnije. Oni ne mogu da ugroze zgradu predsedništva, ali molim vas da čuvate sebe. Ako ne prihvatite odluku, zažtitićemo svakoga, tako da možete da umirite oca, majku, brata, sestru. Država će se ponašati kao država. Suviše je danas Srbija snažna, a oni malo manje snažni nego što su bili pre nekoliko desetina godina, tako da im taj plan neće poći za rukom.

- Druga stvar koji sam želeo da vam kažem, ako donesete odluku da ostanete, daćemo sve od sebe da sačuvamo prostor i da ga ogradimo, ali ja nisam siguran da neće da bacaju kamenice, topovske udare. Došli smo do težih i gorih planova koji nisu usmereni prema vama, već prema nadležnim institucijama. Donesite odluku kakvu hoćete. Ako prihvatite, beskrajno vam hvala, olakšaćete nam posao. Ako je ne prihvatite, mi ćemo zaštititi svakoga - kaže Vučić.

On je rekao da je sagledao i drugi zahtev studenata i da su spremni da pomognu.

- Od moratorijuma na studentske kredita, do povećanja stipendija, pomoć studentima za međunarodne programe. Pomoćićemo vam, maanje ćemo dati onim prevarantima koji su rušili državu, njima ćemo manje dati para, a studentima ćemo da povećamo. Siguran sam da će i studenti blokaderi biti zadovoljni. Uveren sam da mnogi od njih ne žele nasilje, ali neki žele, ali kao i neki pojedinci iz nastavnog osoblja.

- Ma nisu više ni pomenuli nesreću u Novom Sadu, to ih ni ne zanima. Pogledajte, neću da govorim i o roditeljima, i o Raca, i Milosavljevićima, i Firićima, onima koji su izgubili po dva člana porodice. Po dva člana porodice. Koji samo traže pravdu i traže da to ide kroz institucije, a ne na ulici. Pa ne zanima ih to. Pogledajte im kakva su im obrazloženja. Što je rekla Saška Damjanović, kaže, ja bih ih sve oborila na stručnom ispitu. Skupila žena hrabrost i porekla, zato nisu smeli da potpišu. Iz četvrtog zahteva sve što su nam doneli, dali smo i više. Od svega što su tražili, tražili su pare. I danas je Gagan Antonijević odlično rekao, daj nam pare, ali časove da držimo nećemo. Pare su dobili, ali časova i dalje nema. I ja razumem vašu frustraciju. Protesti u Srbiji ugrižavaju "kreditni rejting Srbije". Dok sam živ boriću se protiv zborova i plenuma. Smislili su kod nas novi eksperiment.

Predsednik je rekao da u ovom trenutku ima oko 3500 do 3600 studenata.

- Zavisi od doba dana, rekao je Vučić.

- Postajemo sve glasniji i glasniji, jer smo nezadovoljni. Želimo i odgovorne koji su nam ugrozili akademsku godinu, krivce zbog kojih će 230.000 studenata, 230.000 porodica... Mi smo u neznanju šta nas čeka sutra, naša budućnost više nije u našim rukama, nego je u rukama nekih drugih. Zbog toga smo već osmi dan u Pionirskom parku... U uslovima... Mi imamo baterijske lampe, nemamo sijalice, kiša je padala. Postoje dobri ljudi koji nam donose neke stvari. Kožna jakna poklonila mi ju je jedna baka, rekao je Pavlović i istakao da ne mogu da razumeju zašto smetaju u Pionirskom parku.

- Mi nismo imali jagnjetinu ni prasetinu, imali smo pite, kiflice... Nemamo skupu hranu, ali ko go nam dođe, mi ga ugostimo domaćinski, ali u poslednje vreme, ne samo da provociraju, nego nas fizički ugoržavaju. Shvatamo obziljnost situacije za 15. mart... Već sutra ćemo reći svoj stav, kada porazgovaramo sa kolegama. Ali, izvinjavamo se ako ne možemo da razumemo, a stvarno ne možemo da razumemo zašto im smetamo u Pionirskom parku gde nikog ne vređamo, ne pravimo buku.

- Navešću vam primer koliko su licemerne mnoge zapadne sile, posebno iz EU. Neko je pre 3, 4 godine neko je pokušao da na par sati blokira N1. Nisu ništa loše učinili, blokirali N1 zbog nekih anti srpskih stavova. Cela Evropa nam je skočila na glavu, 500 saopštenja da smo dužni da im obezbedimo normalan rad. Kad su blokaderi blokirali RTS, napadajući pesnicama i nogama Žandarme, 22 sata niko nije mogao da uđe u RTS. Niko se iz EU nije oglasio. Kažu mora da se poštuje sloboda okupljanja, nijedan pendrek nismo podigli u ova 4 i po meseca. Pa se vi onda pitate zašto je to tako. Pomislili su da su toliko jaki da mogu da maltretiraju ljude koji žele da rade. Verujem da će i ova deca da se opamete i verujem da mnogi ne žele da se bave politikom iako ih uvlače u politiku.

- Misle da mogu da maltretiraju ljude, doveli do toga da je bes toliko strašan i veliki na drugi strani i kao što si ti Miloše postao veoma popularan, tako je i neki Nemanja u Novom Sadu postao mega zvezda. Vi imate lice, ne krijete se iza zborova, plenuma. Imate ime, prezime, svoje lice i nikoga nista napali. U vašim godinama isto sam radio što i vi, danas sam predsednik koji je najduže na vlasti i najviše pobeđivao. Ja sam hteo da učim na fakultetu, kad su svi otišli, jedini sam ostao da polažem ispit. Nama su potrebni i ovi drugi studenti i važno nam je da se vrate na fakultete. Među njima ima mnogo talentovane dece. Voleo bih da vas negde u junskom roku vidim ujedinjene. Da knjige zajednički čitate, učite iz njih. Moja molba njima je da razmišljaju o sebi, jer mnogi hoće da ih iskoriste, a sutra ih se neće ni setiti.

Vučić je rekao da vidi da se na svim televizijama emituje specijalni program i da je pitao da se proveri autentičnost kada je saznao o čemu se radi.

- Iz BIA i MUP dobio sam garantije da to što imaju i što će prezentovati javnosti 100 posto autentično i da imaju dokaze da je autentično.

Predsednik je rekao da za ovu krizu nije kriva ministarka Slavica Đukić Dejanović.

- Ne mislim da nosi subjektivnu odgovornost, ovo je pripremano mnogo ranije, čekao se samo trenutak.

Studenti koji hoće da uči pozvali su sve koji žele da im se pridruže i istakli da su dobrodošli.

Vučić je rekao da zna da će 15. marta biti mnogo ljudi, ali da će 28. marta biti mnogo mnogo više.

