Vučić: Ja sam govorio isto mom narodu ovde. Ono što se desilo 6. januara za Donalda Trampa i za sve vas, to se meni na neki način desilo 3. novembra. Tragičan incident, kakav se dešava svuda u svetu, na primer, posle Trampove inauguracije ove godine, kada je došlo do sudara helikoptera i aviona. Dešava se, i to sa još većim brojem žrtava. Nisam mogao da poverujem kako je to iskorišćeno protiv vlasti. Mada je tužilaštvo podiglo optužnicu protiv onih za koje su smatrali da bi mogli da budu odgovorni. Uradilo smo šta je trebalo, ispunili smo sve zahteve studenata, ali to nije bilo dovoljno. To sam shvatio sredinom decembra, mesec i po dana posle nesreće. Tada sam shvatio da je to uvezena, obojena revolucija koja traje. Nešto što se ne može lako rešiti, i dalje nije lako, ali verujem da smo na dobrom putu da to uspešno i pobedonosno prebrodimo. Ogroman novac je uložen spolja, iz različitih zemalja, različitih fondacija i agencija. Tri su razloga zbog kojih su želeli da destabilizuju Srbiju. Prvi je taj što je Srbija uspešnija od ostalih u regionu. To nije bio dobar znak za ostale, kojima taj dizbalans nije odgovarao. Sa druge strane, Srbija je imala sopstvenu nezavisnu politiku. Bilo smo na strani Ukrajine po pitanju teritorijalnog integriteta, upada u susednu zemlju i svega ostalog, ali smo bili jedina zemlja koja nije uvela sankcije protiv Rusije. Naime, Klintonova administracija je nama uvela sankcije i još uvek to pamtimo. To je bio jedan od razloga za neuvođenje sankcija Rusiji.