Vučić: Hvala što me to pitate. Za razliku ljudi u Prištini, neću ih kritikovati, niti ću koristiti ovu priliku da kažem nešto loše o njima. Bili smo i još uvek smo pod velikim pritiskom po tom pitanju. Mnogi žele da ugroze naš teritorijalni integritet, naš ustav i sve ostali. Međutim, istina je da smo uvek bili otvoreni za postizanje konsenzusa, ili dogovora sa Prištinom, ali to mora da bude kompromisno rešenje, a ne jednostrano. Za vreme prvog mandata vašeg oca, razgovarali smo o tome sa Grenelom, O'Brajanom i ostalima. Ričard Grenel je insistirao na ekonomiji i meni se ta ideja svidela, jer je to bila ideja Donalda Trampa. Kada sam ušao u Ovalnu sobu, pošto me je pitao nešto o Kini, drugo pitanje ticalo se ekonomije. Direktni letovi, to je ono što vam treba. I ja sam se odmah složio. Shvatio sam da je Tramp primetio da je to veoma komplikovano politički, jer ne može da promeni baš sve u američkoj politici iz prošlosti, i želeo je da nas dodatno ne povredi i pronađe nešto što je nešablonski. Neko rešenje zasnovano na boljoj ekonomiji u regionu, otvorenim granicama i ostalom. Govorim o celom regionu. Međutim, Evropljani su bili čvrsto protiv tog Vašingtonskog sporazuma.