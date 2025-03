Vučić: Hvala što ste me pozvali, dragi Done. Želeo bih u par rečenica da predstavim Srbiju. Srbija je zemlja koja nije članica EU, na Zapadnom Balkanu, u Jugoistočnoj Evropi. To je pomalo zbunjujući opis, posebno za Amerikance. To je zemlja na putu ka članstvu u EU. Prošle godine, imali smo drugu po redu ekonomiju sa najbržim rastom. Ove godine verujemo da će Srbija biti ekonomija sa najbržim rastom u Evropi - rekao je Vučić i dodao: