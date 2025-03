Slušaj vest

Aleksandar Vučić odgovarao je na medijima na pitanja u Predsedništvu.

Vučić je komentarisao izjavu Milana Ćulibrka koji je napomenuo da, što se njega tiče, Vučić ljubav studenta morate da kupuje.

- Šta se tiče gospodina Ćulibrka, neću ništa da kažem. Deset godina mi je pretio kako će da me uništi, rasturi kada dođem da razgovaram sa njim jer ne smem, on je mnogo opasan. Onda kad sam otišao, kao i obično, bilo je obrnuto. Jel vi stvarno verujete da je neko bilo ko od ove dece nešto platio? A ja znam kako plaćaju dolazak u Beograd na mitinge i znam šta sve plaćate i znam kako se te pare skupljaju i znam kako se te pare otimaju i trpaju u sopstvene džepove itd. Svako botovanje po ovim regionalnim centrima, svuda plaćeni prevoz, dnevnica, hrana. Sve plaćaju. Ja vas pitam, a ko to plaća? Jel vi stvarno mislite da u ovoj zemlji služba ne funkcioniše i da ne možemo da znamo koliko se plaća, posebno što oni vole da dodaju pare? Ja sam uzeo primer Čajetine jer za to imamo dokaze. Čajetina, dve i po hiljade dinara dnevnica, plaćen kombi, plaćeno gorivo, plaćen jedan veliki obrok i još nešto u kesi. To je za odlazak do Čačka. Za odlazak do Beograda na skupove to je mnogo, mnogo više. A ko to plaća? Kad mi organizujemo skupove, mi nemamo problem da kažemo da stranka nešto plaća u skladu sa zakonom. Ne znam ko njima plaća.

Vučić je rekao da vidi da se na svim televizijama emituje specijalni program i da je pitao da se proveri autentičnost kada je saznao o čemu se radi.

- Iz BIA i MUP dobio sam garantije da to što imaju i što će prezentovati javnosti 100 posto autentično i da imaju dokaze da je autentično.

- Samo deo sam toga mogao da vidim, to je sačuvaj bože, ali pobedićemo i to - kaže on.

- Pogledaću ja to večeras, onda ću da uzmem da vidim stvarne stvari, ali sam sasvim siguran da će nadležni tužioci da prate emisiju i u skladu sa tim da reaguju. U skladu sa zakonom. I to je ono što očekujem. Nigde nema zaštićenih. Ko krši zakon, zna se kako ide. Ono što sam ja video, stvari su tu mnogo opasnije postavljene nego što sam očekivao. Ja im nisam ni verovao, ali su me onda ubedili da je tako. Baš ću sa zanimanjem da pogledam.

Vučić je govorio i blokiranju televizije N1.

- Ti ljudi koji su blokirali su uglavnom dobri ljudi, a ja osuđujem blokadu. Mislim da nemate pravo da nekome ne date da uđe ili ne izađe na posao. Vidite, moj princip je takav. Isto sam rekao i za RTS, o čijem radu mislim jednako loše koliko i o radu N1. I isto sam rekao i za N1 da sam protiv blokade. A koji je njihov princip? Udri na RTS, ne daJU im da uđu, ne daJU im hranu da unesu, dajte da napravimo revoluciju, tresu se od straha i posle dva sata se grle i ljube kad vide da više blokade nema. Srećni što su živi i zdravi. Jel vidite da tu principa nema? Nikakvog morala, nikakvih principa. A ja ne volim ni jedne ni druge i protiv sam blokade jednih i drugih. I mislim da je to sumanuto. Reč blokada mi je toliko odvratna da vam objasnim to. Ko je bilo ko u ovoj zemlji da blokira nekoga da ide na svoj posao? Ko ste vi da dođete ovde da blokirate mene da radim nešto svoje? Ko sam ja da dođem da blokiram vas u vašem mediju? Odakle vam pravo, odakle meni pravo? Ali to je postalo tako, može sve.

- Za moju bezbednost nema razloga da budu zabrinuti, pošto je to besmisleno. Ja sam zabrinut zbog toga što smo nešto načuli, a nismo uspeli da otkrijemo, plašimo se nekakvih tragova koji vode do ovih kriminalnih klanova. Nema to veze. Ali ovo veće, ozbiljnije, nema veze čak i sa njima, nema veze nikakve sa studentima, ovim nesrećnim Đokićem i ostalima. Ima veze sa jednim kriminalnim klanom iz Crne Gore koji preko kraljevačke grupe pokušava nešto da uradi. I tu brinemo da ne postoje prazni stanovi u kojima se nešto krije, i nismo uspeli do sada da pronađemo, jer smo naišli na neke tragove da tu postoje određene loše stvari koje se pripremaju za subotu. Ali ja verujem da ćemo u narednih, koliko nam je ostalo, 36 sati, uspeti da otkrijemo sve to i da učinimo da se ljudi osećaju bezbedno.