- Za moju bezbednost nema razloga da budu zabrinuti, pošto je to besmisleno. Ja sam zabrinut zbog toga što smo nešto načuli, a nismo uspeli da otkrijemo, plašimo se nekakvih tragova koji vode do ovih kriminalnih klanova. Nema to veze. Ali ovo veće, ozbiljnije, nema veze čak i sa njima, nema veze nikakve sa studentima, ovim nesrećnim Đokićem i ostalima. Ima veze sa jednim kriminalnim klanom iz Crne Gore koji preko kraljevačke grupe pokušava nešto da uradi. I tu brinemo da ne postoje prazni stanovi u kojima se nešto krije, i nismo uspeli do sada da pronađemo, jer smo naišli na neke tragove da tu postoje određene loše stvari koje se pripremaju za subotu. Ali ja verujem da ćemo u narednih, koliko nam je ostalo, 36 sati, uspeti da otkrijemo sve to i da učinimo da se ljudi osećaju bezbedno - rekao je on.