- Dakle, vi samo morate da razumete jednu stvar, pošto sam video zahtev ovih iz Evrope, ovih licemera i foliranata, koji kažu da država obezbedi i skup da bude siguran za sve. A jeste kad bi on bio zakonit i kad bi oni tražili dozvolu od nas da ga održe na nekom mestu kao što moraju, pa da im mi kažemo ovde ne možete zato što ugrožavate bezbednost ove dece koje su bila ovde, nego idite na neko drugo mesto, prijavite skup, a mi ćemo da vas obezbeđujemo. Oni nisu prijavili skup. Dakle, skup je ilegalan. Svu odgovornost za sve snosiće onaj ko je zakazao skup. A mi ćemo i pored toga dati sve od sebe. Prvo da ogradimo, a nećemo da širimo prostor ove dece ukoliko, a video sam da ne žele da prihvate da napuste. Dakle, da ih ogradimo, da bude što teže da oni budu napadnuti jer oni nikoga nisu napali. Dakle, da ih zaštitimo, što nam odvlači ogroman broj snaga, ali ćemo bez obzira na to uspeti da sačuvamo i sve druge objekte i pokušati da sačuvamo apsolutnu bezbednost za sve. Iako se ovi koji na tome insistiraju potpuno protivzakonito ponašaju - rekao je Vučić i dodao:

- I sada vas pitam, sram te bilo, rektore, i tebe i ove uz tebe, što si ih pozvao da ti tapšu. A što nisi rekao da potpišete i da napišete zahtev u skladu sa zakonom? Što niste tražili da se skup održi u skladu sa zakonom? Što to niste tražili? Pričate nam o institucijama, pričate nam o pravu. Što to niste tražili? Svaki put kad sam bio u opoziciji, svaki put, ili ja ili neko drugi, podnosili bismo, pa išli na razgovore u policiju Stari grad, pa u Gradski SUP, pa razgovarali sa tim ljudima, tražili dodatnu podršku da nam pomognu da sačuvamo bezbednost. I svaki put u skladu sa zakonom podnosili prijavu za skup. A nećete da podnosite prijavu za skup, nećete da poštujete institucije, nećete da poštujete zakone. Za vas su svi nenadležni. Ni Bog nije nadležan, nadležni su plenum i zborovi. Pa što ne tražite od zborova i plenuma da vam obezbede bezbednost, nego kad treba da se obezbedi bezbednost, državo obezbeđuj. Ne brinite, daćemo sve od sebe da osiguramo bezbednost, ali ako mislite da to znači da možete da bacate topovske udare, kamenice i sve drugo po ljudima u parku, iako su me obavestili da u ovom razgovoru je nešto sasvim drugom meta, i kako će ljudima iz parka da odvlače pažnju, a u stvari da zauzimaju neke druge institucije, pa nemojte bre ljudi da ste deca. Pa vi stvarno mislite da ste jači od države?