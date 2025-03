- Ja mislim da možemo da izvedemo nekoliko setova, gerilskih akcija. Definitivno je da će biti velika količina ljudi, ne možemo sa tom masom upravljati, sem u nekim setovima gerilskim. Da mi pokušamo jedan deo tog protesta obojimo politčkom manipulacijom, da nose transparent prelazna vlada i neke mase da krenu da skanidraju prelazna vlada. Mi dobijemo najbolji moguću scenario. Ono što ne možemo da kontrolišemo je upad u neku instituciju, a videćemo da li će se to desiti ili neće - rekla je Mila Pajić.

Srđan Đurić je rekao da bi napravio plan A, B i C.

- Prvi slučaj ako je se mirno, drugi je ako bude na ivici, a treći je ako bude haos. Prvi slučaj prelazna vlada, skandiranje. Za druge scenario nemamo plan ako dođe do haosa - rekao je Đurić.

- Slažem da bi bilo najbolje dase desi neka p*zdarija, ali nije u našoj moći da se realizuje, jer taj broj ljudi ne možeš da kontrolišeš. Znači biće smešno ako krene 30, 50, 100 ljudi, krene prema skupštini. Mislim da to će ili krenuti, ono, neki potpuno, ja se nadam potpuni ludaci iz mase neki Čačani, neki Kraljevčani, da bude fenomenalno i očekujem da to nešto može da se desi ali ne verujem da će to da se desi ako krene 30 tvojih lojalista i ne znam šta uradi - kaže Pajić.