- Vučić će biti tu 16. Mi nemamo nikakav legitimitet da njega smenimo u ovom trenutku, na žalost, meni se to ne sviđa ali je tako. Jedino što može da se desi je da se njemu nešto desi. Da ga ubiju. To je jedino što može njemu da se desi ili da on ode a treće opcije nema - rekla je ona.