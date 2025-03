- Država sada mora da primeni onu narodnu mudrost. Bolje sprečiti nego lečiti. Ovi ljudi moraju da budu svi pod istragom, moraju da budu pohapšeni za to što planiraju terorističke napade. Na isti način na koji su pohapšeni oni koji su sprovodili najgore nasilje prethodnih dana. Mora da bude poslata jasna poruka. Da se ovako nasilje neće tolerisati. I da oni koji se usude da krenu u oružani napad, u građanski rat. Da oni koji se usude da krenu u rušenje ustavnog poredka. Moraju da znaju da će snositi najteže posledice u skladu sa zakonom. Za ova dela koja su oni ovde planirali, koja su govorili, koja su najavljivali. Zaprećena je kazna od 3 do 15 godina zatvora. To je rušenje ustavnog poretka. Dakle, nasilno rušenje ustavnog državnog poredka. To je zaprećena kazna od 3 do 15 godina zatvora. To moramo jasno da kažemo i glasno. I nema ovde popusta, i nema kalkulacija. I ne sme da nam se desi da se ponovo pravimo ludi. Prošli put, uslovno govorim, kada smo se pravili ludi, 1990. godine, to Marić i ja pamtimo, vi ne pamtite, mladi ste. Kada smo rekli, pa dobro, kada smo počeli da se bavimo, kako je neko snimio to što je Špegelj govorio. Ne, nije tema kako je ovo neko snimio, nego da li je ovo tačno. A tačno. Kako smo snimili? Pa kakve veze ima kako smo snimili? Evo mi smo snimili, i? I šta je problem? Je li tačno ovo ili nije tačno? Ako je tačno, ako su ovi ljudi ovo govorili, pa oni moraju svi da budu optuženi, privedeni i kažnjeni u skladu sa zakonom. Ako nije tačno, treba nas da uhapse, ali tačno je. Njihov je problem što je ovo tačno. I nisam video ni jednog, pažljivo gledam, da se iko od ovde pomenutih ljudi oglasi. Prate sve njihove naloge. Od Mile Pajić preko Bagarića do Đorđevića i ne znam koga. Muk, ćute. Niko nije slovo napisao. Zašto? Pa zato što je ovo istina. Oni znaju da su uhvaćeni, kako bih rekao, sa rukama u medu. Dakle, na delu su uhvaćeni - rekao je Dragan Vučićević.