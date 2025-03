- Pažnja svakako prija svima nama ovde. To nam govori da nismo sami u ovoj borbi, a vreme do ispunjenja naših zahteva provodimo kvalitetno, u zabavi, ali i u radu - kaže Andreja žureći na partiju šaha s najpoznatijim studentom u Srbiji Milošem Pavlovićem.

- Neće proći to s blokadama, no pasaran - to je poruka. Imali smo pandemiju koronavirusa, to nam je uzelo dobre godine. I vidimo kako se to odrazilo na moju generaciju, koja je propuštala nastavu. Istina je da manje znamo od svih generacija, i starijih i mlađih, to niko neće naglas da kaže. Sada treba da gubim najbolje godine svog života. Ljudi, hoću da polažem ispite, zaslužim tu diplomu i krenem slobodno u život. Šta vi mislite, kako će izgledati lekar koji je preskakao nastavu i vežbe? Ovo nigde nema, da mi neko brani da idem na fakultet - revoltirano priča Siniša, student DIF, uz dovitljivu opasku.