Tokom jučerašnjeg dana, policija je na obodima Beograda zaplenila ogromnu količinu palica, elektrošokera, samostrela, boksera, sekira i noževa.Obaveštajni podaci ukazuju na to da je planirano da se ovo oružje iskoristi 15. marta.

Šta su sa ovim oružjem planirali da urade određene frakcije, za Kurir je objasnio Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti:

- To je bila prava obaveštajna poslastica, otkriće terorističke grupe u zemlji koja planira terorističke akcije za subotu. To oružje je bilo u toj funkciji ali se o njemu pričalo na specifičan način. Grupa severa je imala kontakta sa Beogradom, a pretpostavljam da je postojala ista grupacija i na jugu. Oni koji pogledaju slike oružja vide da je to za teoristički napad i oružani sukob.

On je objasnio i da pretpostavlja da je samo delić oružja otkriven, a veruje i da je u završnici skupa ovo oružje trebalo da se iskoristi na policiji i izazove građanski rat.

- Ovo je Balkan, ovde možete samo malo da zagrebete i lako dođete do oružja. Ono se nalazi sakriveno u nekim buradima i magacinima. ovo nije oružje iz ratova, već ukradeno iz Albanije i policijskih stanica. Deo oružja će biti namenjeno navijačima koji umeju da barataju njima, a postoji i veliki broj bivših ratnika na protestima - kaže on.

Na ovu temu za Kurir govorili su i Nebojša Bakarec, narodni poslanik, Marko Šćepanović, savetnik prvog potpredsenika Vlade i ministra unutrašnjih poslova, kao i Miroslav Španović, pukovnik u penziji.

- Kod nas i dalje ima dovoljno ludih koji bi bili spremni da ovo upotrebe. Ne može se unositi oružje u tako veliku masu ljudi. Oružje koje može da ubije i oružje koje zbunjuje, kao što su dimne bombe, je podjednako opasno jer može izazvati stampedo ili da narod počne da beži i sklanja se - kaže Španović.

On dodaje da ne veruje da će situacija na skupu eskalirati i oteti se kontroli, a Bakarec je rekao:

- Ovo je ogromna količina oružja. Širom grada se detektuju mesta gde su ostavljeni džakovi sa kamenjem u centru grada od strane ljudi koji spremaju nasilje.

Bakarec tvrdi da opozicija, koja je po njemu zajedno sa studnetima "plenumašima" organizator ovog skupa:

- Oni su uhvaćeni u pravljenju zločinačkog plana za građanski rat i izazivanje krvavog državnog udara, što je krivično delo terorizma, napad na ustavno uređenje, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti... Oni su tvrdili da je to miran skup a najavili su ga ispred Skupštine.

Šćepanović kaže da je oružje očigledno spremano za 15. mart što on karakteriše kao jezivo:

- To je velika količina hladnog oružja ali i pirotehničkih sredstava. Bilo je samostrela, suzavca, pendreka, palica... To oružje je veoma opasno a čak i samopovređivanje njime može dovesti do smrtnog ishoda. Ko god pokuša da nasilno 15. marta upadne u institucije Srbije i napadne ih na bilo koji način, automatski će biti uhapšen i procesuiran.

On dodaje da je policija operativno pripremljena i održava sastanke svakodnevno kako ne bi došlo do žrtava, a tvrdi da opozicija upravo to i želi, nasilje, krv i žrtve.

- Njima je to korak dalje u namerama da svrgnu predsednika i vlast. U našoj državi se sprema ozbiljan državni udar, može se okarakterisati kao uvertira za ulazak u državni udar. Država je opasno ugrožena od strane ekstremnih grupa iz opozicije, deca su nam izmanipulisana, oni to rade nesvesno.

Šćepanović kaže i da je očigledno da strane službe imaju veliki upliv, kao i da su vrlo dobro organizovani.

- Šta god sutra da se desi, mi ne branimo ni Vladu ni predsednika, već državnost Srbije. Brnaimo našu prošlost, sadašnjost i budućnost. Kada to odbranimo, biće odbranjene i naše institucije - kaže Španović.

