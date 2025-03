- Kao predsednica Skupštine Srbije osetila sam potrebu da se makar kratko oglasim nakon snimaka koje je videla čitava javnost, sa sastanaka na kojima su učestvovali podmladci različitih stranaka, članovi nvo, čak i neki profesori. Svi zajedno su planirali državni udar, nasilje kao uvodu u građanski rat i ubistvo predsednika Vučića. Ono što je meni bilo najšokantnije, najstrašnije i što se nadovezuje na ono što smo videli kao ponašanje rekotra Đokića, proširenog kolegijuma, najšokantnije, makar za mene bila je uloga BU. Marija Vasić profesorka koja je učestvovala na takvom sastanku i nijednom nije opomenula studente, da to što rade jeste brutalno nasilje, da je to planiranje državnog udara. Da je to planiranje vojnog puča, da će to rezultirati u masovnom krvoproliću. Govorili su da treba da nose motke, čekiće i da manipulišu svim građanima koji se okupe na tom skupu, a njihov cilj je vojni puč i državni udar. Profesorka Jovine gimnazije, Marija Vasić, koja ne opominje studente već učestvuje u planiranju državnog udara, kaže: Da li imamo informaciju da je BU u kontaktu sa sindikatom Vojske? Mila Pajić: Ne, nemamo. Profesorka Vasić, ja imam i oni su rekli da se sindikat Vojske javio i da će doći na njihov poziv u slučaju akcije. Dakle BU, je rekao da se sindikat Vojske javio i da će biti pripravna i doći na poziv. Profesorka Vasić: Vojska će izaći, Na čiji poziv, nisam razumela, pita Mila Pajić. Profesorka: Beogradskog univerziteta.