Predsednik Vlade Miloš Vučević obratio se danas javnosti na konferenciji za medije.

- Moja želja kao predsednika vlade je da apelujem na sve učesnike skupa u Beogradu sutra, skup koji nije prijavljen, ali neosporno je da imaju organizacione moći, da po svaku cenu izbegne scenario sukoba i napada na institucije, rušenje imovine i napada na druge ljude. Ne dozvolite da događaj ode u pogrešnom pravcu.

- Posebno sam zabrinut zbog onoga što smo juče videli u medijima, sastanak u prostorijama u Novom Sadu, na tom sastanku su učestvovali i studenti koji vode protest na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, profesori Gimnazije, direktno odgovorni za obrazovanje i vaspitanje naše dece. Sa tog sastanka me je posebno zabrinula ideja da fizički likvidiraju predsednika države. Mislim da su 6 puta spomenuli građanski rat. Znam ih iz Novog Sada, to su ljudi ekstremnih stavova. Iza se valja klasičan terorizam. Državni organi će preduzeti sve što je neophodno, da se spreči svaki vid nasilja.

Foto: screenshot Video Plus

- Državni organi preduzeće sve što je neophodno, postoji apsolutno jedinstvo svih nosioca odgovornosti u državi. Svako ko pokuša da vrši nasilje i zakon, napada institucije i zakon, biće sankcionisan. I država će pobediti. Neće biti revolucije u Srbiji, vlast će se birati na izborima, a ne na ulici. Neće biti zamene teza, neće biti politike koja tobože brani institucije tako što blokira i urušava institucije, neće biti odbrane države tako što urušavamo sopstvenu državu, pošto je to najveća podvala, da neko protestuje ali institucije ne rade, a onda ide da zabrani te iste institucije, da ih blokira, da pravi talačke krize i da najavljuje dezintegraciju tih institucija. Nećemo progutati tu jeftinu parolu i udicu da se neko bori za pravednije društvo i bolju državu tako što hoće da uništava državne sisteme i uništava državu. Nećemo prihvatiti podelu građana na građane prvog i drugog reda. I pridružujem se, molim predsednika Republike, da studenti koji uče i koji hoće da uče, koji se nalaze legalno i legitimno u Pionirskom parku od pre četiri ili pet dana, poslušaju savet predsednika Republike zbog sopstvene bezbednosti, na 24 časa se pomere. Video sam izjavu mog imenjaka, predstavnika studenata 2.0 koji je rekao da oni žele da ostanu tamo.

- Pa pitam ja, kao što je pitala predsednica Narodne skupštine, gospođa Brnabić, rektora Beogradskog univerziteta, da li je to gandijevski otpor, o kome su nam i juče pričali, i da li je gandijevski to što tobože, oni idu u mirne proteste tako što profesori Beogradskog univerziteta pripremaju vojsku na puč. Vojska Srbije je odana svojoj otadžbini, verna svom narodu i neće učestvovati u nečasnim radnjama. Nemojte napadati policiju Srbije, to su policajci, naši ljudi, ti ljudi rade svoj posao. Snosićete odgovornost ako napadnete policiju.

- Osnovna definicija države, a to se uči na prvoj godini pravnog fakulteta, jeste da država ima monopol fizičke prinude, u prevodu niko ne može da bude jači od države. Moja molba, moj apel je ne proveravajte to. Imate pravo na okupljanje, imate pravo na zahteve, imate pravo na političku borbu, imate pravo na iskazivanje, slaganje ili neslaganje sa nečim, ali nemate pravo na teror, nemate pravo na fizičko nasilje. Ne zaboravite, šest puta su spomenuli građanski rat,. Politički ekstremisti se spremaju za terorističke akcije. A molim da profesori Beogradskog univerziteta nam odgovore kakve to kontakte imaju sa vojnim sindikatom. I o čemu se tu radi? Neka rektor Beogradskog univerziteta odgovori šta priprema za sutra.

Foto: screenshot Video Plus

Pitanja novinara

"Povodom objavljenog tajnog sastanka na kome se planira građanski rat, o čemu ste i vi pričali, oglasio se Mladen Cvjetić koji, evo citiraću, kaže: Informer, Vučić i Ana Brnabić su na osnovu nelegalno pribavljenog audiosnimka u kome nema elemenata krivičnog dela i u kome nema planiranja ni državnog niti vojnog udara, uznemirili, obmanuli i zastrašili javnost, a nekim mladim ljudima i profesorima nacrtali najveću ikada metu na čelo. Ako ovo nije posao za tužilaštvo i sud, onda ne znam šta jeste, pa bih vas pitao da prokomentarišete ovo" - glasilo je pitanje novinara.

- Saglasan sam, saglasan sam. Ucela javnost ima prilike da vidi i da čuje njihove planove. Hvala na pitanju. Hvala. Saglasan sam sa ekstremistom Cvjetićem u tom delu da je ovo pitanje za tužilaštvo i sud. U tom delu sam saglasan, ali u drugom kontekstu, a ovo je pitanje za tužilaštvo zbog onoga što su oni pripremali i šta pripremaju i o čemu su govorili. Pa da li je legalno ili nije legalno, to je pitanje za tužilaštvo. To treba pitati kolege koji su učestvovali tamo i koji su bili na sastanku. Nije demantovao da je to što je objavljeno, što smo mogli svi da čujemo, nije tačno, a da to jeste priprema terorizma. To je pokušaj državnog udara, priprema za državni udar. Oni su pozivali na nasilje, oni razrađuju kako treba policiju da napadnu, kako će u RTS da uđu, pa da li policija sme da koristi suzavac ili ne sme da koristi. Kada će početi da se skandiraju "prelazna vlada" i onda dolaze do kulminacije predsednika Republika neće biti ili će moći biti i to je početak građanskog rata. Pazite vi, to je licemerje tog ekstremiste Cvjetića koji je učestvovao u desetinama ekstremističkih organizacija.

- Mila Pajić vam je predvodila Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Ona i taj njen stav, isto ekstremnu organizaciju. I naravno, ističe se sa tvrdo antisrpskim izjavama. Veličala Oluju, uvek bila na svim skupovima, gde su najgore srpske projekcije pravljenja, odnosno napadi na našu državu. Uvek. Nepogrešivo je prisutna tamo gde se kuju antisrpski planovi. Iako to po imenu i prezimenu ne bi trebalo da čini. Ali očigledno da je njena ideologija i opredeljenje nešto sasvim drugo u odnosu na njeno poreklo. Što je njeno pravo, ali nije njeno pravo da napada državu i preti drugim ljudima. Crtaju metu drugim ljudima. Od predsednika države, do običnih policajaca, do drugih građana, do studenata koji su u Pionirskom parku. I želja za građanskim ratom. A znate li šta znači građanski rat? To znači da će udariti Srbin na Srbina. Da će se građani Srbije međusobno sukobiti. Da će se proliti srpska krv na srpskim ulicama i gradovima, opštinama. To je građanski rat. A to je njihov plan. To je njihov plan. Verovatno je to gandijevska politika.

"Kako komentarišete što se na snimku koji je sinoć prikazan, na kome se vidi kako jasno spremaju građanski rat, pojavljuje profesorka iz Jovine gimnazije u Novom Sadu?"

- Skandalozno. Ne mogu sebe da oprostim i da shvatim. Mihajlo je bio đak te gimnazije. Danas je apsolvent Pravnog fakulteta na Univerzitetu u Novom Sadu. Ne može da studira zbog blokadera. A mlađi sin Danilo je učenik drugog razreda te gimnazije. Zabrinut sam ko im predaje. Nije problem da profesori imaju i njihovo pravo da imaju svoj politički stav. I nije njima zabranjen politički aktivizam. Ali van škole. A posebno van zloupotrebe. Odnosno bez zloupotrebe dece. Bez zloupotrebe maloletne dece. Bez zloupotrebe dece. Bez saglasnosti roditelja te iste dece. Ali ona je imala vrlo opasnu observaciju. Kako Beogradski univerzitet, profesori Beogradskog univerziteta imaju komunikaciju sa vojnim sindikatom. I spremaju da se vojska pridruži pučistima, revolucionarima. A naravno, Vojska Srbije se nikad neće na tome pridružiti. Nego će čuvati državu SrbijU i sve građane Srbije. U to nemojte da imate dilemu. I videćemo i sutra i prekosutra. I kad god bude trebalo, Vojska Srbije će biti na braniku otadžbine. A ne sa revolucionarima i ekstremistima. Koji bi da dezintegrišu tu istu Srbiju. Baš po pitanju, recimo, Vojvodine. Pošto su oni svi sa tog skupa i ekstremno-separatističko-autonomaške provenijencije.

- Ali to pitanje oko komunikacije, kako kažu, između Beogradskog univerziteta i sindikata u vojsci je zaista pitanje na koje isto moramo dobiti odgovore. Čekam da nam rektor Đokić odgovori na to pitanje. Kao predsednik vlade molim i tražim njega da odgovori na to pitanje. I da li su to mirni protesti? A kao ministar odbrane, ja sam se zalagao da sindikat nema mesto u Vojsci Srbije. Vojska nije mesto za sindikalni organizam. To nije komunalno preduzeće ili javno preduzeće ili neka kompanija ili uprava i administracija. Znate šta je vojska.

"Da li ima nekih informacija o besplatnim učbenicima?"

- Juče smo usvojili dva zaključka na vladi, na sednici vlade, na moj predlog. To sam dugo pripremao sa svojim kabinetom. Jedan se odnosi na pitanje upotrebe udžbenika i ukidanje prikrivene monopolizacije tržišta od određenih firmi i kompanija koje se bave štampanjem udžbenika za škole i daleko preciznijim i transparentnijim postupkom kupovine udžbenika. I tu tražim podršku i od roditelja i od škola. I naravno, da nisam smetnuo s uma ono o čemu sam pričao kao predsednik vlade s predsednikom Republike i ministrom finansija, da Republika pomogne u gradovima kao što imamo priliku u Beogradu, da đaci dobiju besplatne učbenike, da i u drugim gradovima država pomogne lokalnim upravama koje nemaju dovoljno finansijskih sredstava za to. Ali ne smete zaboraviti i drugi zaključak, odnosno drugu oblast kojom sam se bavio i vlada podržala, tiče se mog zahteva ka ministarstvu prosvete da nacionalni udžbenici, govorim o srpskom jeziku, istoriji, geografiji ili za niže razrede, mislim da je sve to oko nas, da se tako zove predmet, moraju biti štampani od strane Zavoda za izdavanje udžbenika, od strane države, za osnovne škole govorim. Pošto je osnovna škola obavezna, država smatra da po pitanju nacionalnih predmeta moramo da imamo punu kontrolu. A ne da nam neko na mala vrata falsifikuje istoriju, vrši nacionalno dekodiranje, uništava naše vrednosti. Vrednosni sistem koji je duboko ukorenjen u naš narod i uče nas nešto što mi nismo, ili nas ubeđuju da mi treba da budemo ono što nikad nismo bili.