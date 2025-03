Veoma je zanimljiv način na koji su pojedini mediji i grupe građana reagovali na sinoćnji snimak novosadskog odbora PSG čiji su članovi planirali nasilne akcije za 15. mart . Iako je reč o prvorazrednim informacijama i doslovce od životne važnosti za građane, Šolakovi mediji pravili su se mrtvi. Ni slovca u njihovim programima i na portalima. Opozicione stranke, inače hitre kad na tviteru treba plasirati svakakve gluposti, sinoć su ostale neme, ako se ne računa PSG, koji se prilično mlako i bez najave ikakvih kazni ogradio od onoga što su govorili njegovi članovi. Drugi deo internet zajednice snimak, u nedostatku vlastite, proglasio je za delo „veštačke inteligencije“, dok je dosta njih Milu Pajić i njen kružok wannabe revolucionara opisao kao Vučićeve ljude. Sve se, to, uostalom, moglo i predvideti na osnovu dosadašnjeg ponašanja, i ne bi zasluživalo osvrt da na društvenim mrežama nije pokrenuta sinhronizovana akcija relativizacije zločinačkih namera novosadskih opozicionioh aktivista, ukazivanjem na njihovu glupost i naivnost.

Dobro, idemo dalje… Jezu izaziva njihova hladnokrvnost s kojom se govori o podbunjivanju mase i njenom jurišu na zgradu RTS, bezobzirnost s kojom se zanemaruje da će u njoj biti zaposleni, i odsustvo svake svesti o mogućim posledicama – od gaženja u stampedu do povreda od stakla koje se raspada u velikim komadima, oštrim kao sekire. Ili lakoća s kojom se govori o bacanju "molotovljevog koktela" na policajce koji će štiti ulaz u Televiziju. Da preciziramo: baciti „molotovljev kotel“ znači baciti bocu sa zapaljivom tečnošću koja se razliva i sagoreva na koži ili odeći pogođenog. Na sastanku održanom 12. marta o tome se razgovaralo. Koje je knjige čitala, koje filmove gledala Mila Pajić kad bezdušno izdaje nalog da se redari, njihovi drugovi, pregaze u naletu na RTS ako ne stignu da se sklone, uz nonšalantno "jebiga"?

Možda na sudu, ako do toga dođe, mogu da se brane mentalnom zaostalošću, ali mi ne možemo, kao što se to na tviteru traži, da im namere otpišemo na mladost i ludost. Jer, pod jedan, oni svakako nisu jedina grupa koja ima slične planove za 15. mart . Uostalom, čuli smo da sarađuju sa nekim iz Beograda, da su u koordinaciji sa profesorima Novosadskog univerziteta, da od nekog treba da preuzmu gasne bombe…

Pod dva, koliko god se javnost, i opoziciona i studentska, sada ograđivala od njih, činjenice su sledeće: Mila Pajić i društvo oko nje organizovali su pre godinu dana proteste na Filozofskom fakultetu prilikom izbora dekana, i tu su njiihovu akciju podržavale sve opozicione stranke. Manje-više ista ta grupa u decembru je nasilno upala u Rektorat u Novom Sadu, dok im je parlamentarna opozicija čuvala leđa, i svi su to proglasili za odraz studentske volje. I najvažnije: zar nisu studentske blokade koje mesecima parališu zemlju počele na novosadskom Filozofskom fakultetu? I dalje verujete da su bile spontane, i da je to slučajno? Ili da je to delo Mile Pajić, Dinka Gruhonjića kojeg su sinoć pominjali, i njihovih pokrovitelja? (Sinoć smo na snimku sa sastanka čuli kako oni "podstiču spontanost": sto njihovih pristalica u određenom času počne da viče "juriš!" i "upadaj!" i masa krene.)