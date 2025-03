" Rektore Đokiću, ko je u ime BU učestvovao u pokušaju vojnog puča, izazivanje državnog udara, građanskog rata u Srbiji i ubistva predsednika Srbije Aleksandra Vučića? Ko je od BU u otme učestvovao i ko je potvrdio Mariji Vasić da su u kontaktu sa sindikatima u okviru Vojska, da oni pregovaraju kao BU i da BU garantuje da će vojska izaći na ulice i da će reagovati? Rektor Đokić i prošireni rektorski kolegijum, ukoliko odmah da odgovore na ova pitanja. Ne popodne, ne večeras, ne sutra, nego odmah", poručila je Brnabićeva, ali rektor Đokić i prošireni rektorski kolegijum na to pitanje nisu odgovorili u svom saopštenju nešto kasnije u toku dana.

Interesantno je da se dosad oglasio samo jedan od sindikata vojske i to Vojni sindikat Srbije. Oni peru ruke od profesorke Marije Vasić, ograđuju se od njenih izjava i pozivaju je da kaže na koji sindikat je tačno mislila:

"Rukovodstvo Vojnog sindikata Srbije, nije u kontaktu sa bilo kojim političkim ili drugim udruženjem koje želi da ruši državu Srbiju i njene institucije. Mi smo vojnici koji smo se zakleli Republici Srbiji na vernost, spremni ako zatreba da za odbranu države i naroda damo svoje živote. Na to nas obavezuju i naši preci, jer je srpski vojnik pokazao kroz istoriju kako se brani sopstvena zemlja, kakvu niko nema i na koju smo svi ponosni. Ne želimo da nas iko povezuje sa grupama koje uz pomoć stranih službi žele da ruše Srbiju, izazovu nerede i pokušaju nasilno preuzimanje vlasti. Pozivamo ovim putem sve medije, da ne prenose ovakve vesti bez predhodne provere.

Takođe, molimo Mariju Vasić da javno kaže koji je to sindikat u VS koji je spreman da ruši svoju državu, pokuša državni udar, ko je u kontaktu sa njom ili bilo kim ko ima takve planove i namere, kao i da iste prijavi državnom tužilaštvu", stoji, između ostalog u saopštenju Vojnog sindikata Srbije.