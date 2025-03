Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Palate Srbije o svim aktuelnim temama i zločinačkom planu kojim se pripremao državni udar i građanski rat!

- Teška nesreća koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu odnela je 15 života. Pogodila celu Srbiju, ne postoji kuća u Srbiji u kojem se ljudi nisu užasno loše osećali. Zbog toga što se dogodilo, odgovornost smo morali da ustanovimo, krivično-pravnu, političku i moralnu. Država je to učinila. Samo dva dana posle užasne tragedije u Novom Sadu, suočili smo se sa rušilačkim i nasilnim demonstracijama u kojima je pokušano paljenje i zauzimanje zgrade Gradske kuće u Novom Sadu - izjavio je predsednik na početku.

Kako je dodao, tada su krenuli protesti studenata blokadera.

- Želeli smo da verujemo da su njihovi zahtevi proizvod želje za pravdom i napretkom. Na sva četiri zahteva smo odgovorili sa punom i iskrenom pažnjom i marljivošću. Međutim, sredinom decembra, znali smo da nikada ništa neće biti dovoljno. Šta god učinili, da zahtevi nikada neće biti ispunjeni, jer je cilj bilo sprovođenje obojene revolucije u Srbiji - dodao je.

"Zabrinutost zbog sprečavanja ustavnih sloboda"

- Neposredno po uspostavljanju zahteva kreće se sa protipravnim ponašanjem bez upotrebe fizičkog nasilja. To protipravno ponašanje ogledalo se u pritisku na tužilaštvo, sudove, kako i koga da gone, kako i koga da ne gone. Pravdu su preuzeli plenum i zborovi neformalna tela umesto nadležnih državnih organa i institucija. Utoliko više zabrinjava činjenica da kada neki kažu da je donesen studentski edikt u kojem se poziva na poštovanje institucija i da se zna ko mora kakav i koji posao da obavlja u ovoj zemlji, a da se sve vreme, u stvari, sve čini da institucije ne mogu da rade svoj posao, već da im naređuje neko ko sa tim nema nikakve veze, nema nikakve ovlašćenja, nema nikakve kompetencije i nikakav autoritet - dodao je.

Kako je istakao, kada govori o protivpravnom ponašanju, mislim na sprečavanje ustavom garantovanih sloboda kretanja svim građanima Republike Srbije na teritoriji od više od 150 opština u Republici Srbiji.

- Gde god se pojavi 10, 20 ili 500 ili 5000 lica bez ikakve formalne saglasnosti sa zakonom podnete prijave nadležnim državnim organima, jedno od osnovnih ustavnih prava ljudima bivalo bi uskraćeno. Tolerisali smo, trpeli, puštali sve, a neki su valjda mislili da je moguće da protivpravno, nepravno stanje i protivpravno ponašanje bi trebalo da traje doveka.

"Ponudili smo izbore i referendum, ali odbili su"

- Od protestnog turizma, koji je nešto i simpatično i dozvoljeno, prešlo se na jedan drugi radikalni oblik pravog fizičkog nasilja. To fizičko nasilje po prvi put u svom ogoljenom vidu događa se napadom, napadima na novinare, kako informera, tako i RTS-a. Naravno, sramno je bilo ponašanje rukovodstva Radiotelevizije Srbije, koje nije ustalo u odbranu svojih zaposlenika i svojih novinara. Više su branili N1, koji niko nije ni napao, nego što su smeli da govore o svojim novinarima. Ja zato kao predsednik imam pravo o tome da govorim šta god mislim o RTS-u, jer ti novinari nisu krivi, oni su časno obavljali svoj posao. Da li mi se to sviđa kako rade ili ne, to je druga stvar. Posle napada na novinare, na različitim skupovima, od Autokomande do mnogih drugih, krenuli su u još ogoljeniji vid nasilja. Taj ogoljeni vid nasilja bila je talačka kriza, koju su izazvali u Radioteleviziji Srbije, gde je neko umislio da ima pravo da blokira ljudima i život i rad - naveo je predsednik.

Predsednik je istakao da je sve urađeno bez zakonske prijave, hvaleći se kako su sproveli gerilsku akciju.

- Njih je 500 znalo, a tupani u državi Srbiji to nisu znali i naše glupe službe. Ne postoje deca koja tako zamišljaju državu, a ni svoju poziciju u njoj. Potpuno neverovatno, ali je tako. Uz to ogoljeno nasilje protiv radnika Radiotelevizije Srbije primenili su po prvi put i ogoljeno nasilje nad pripadnicima policije Srbije, nad pripadnicima žandarmerije Srbije. Direktnim napadom, naravno kukavičkim iza leđa, napadnuti su pripadnici žandarmerije, koja je išla samo da zaštiti objekat, da zaštiti instituciju sa striktnim nalogom da ni jednog sekunda i ni jednog trenutka ne odgovori ni na napade, niti da bilo kakvu intervenciju vrši. Ljudi su samo morali da prokrče sebi put, da bi mogli da zaštite ulaz u objekat.

Ponudili su izbore, na šta su rekli da ni po kojim uslovima ne žele izbore. Isto su reagovali i na ponudu o referendumu, naveo je predsednik.

- Svakog dana svima smo nudili dijalog. Svakog dana. Nudili smo ga opozicionim političkim predstavnicima. Vratili su nam šok bombama, dimnim bombama, biber sprejevima i najbrutalnijim napadima i urušavanjem ugleda Narodne skupštine u njenoj istoriji od uspostavljanja višestranačkog sistema tamo 90-ih godina. U poslednjih 35 godina su naneli najveću sramotu. Državi Srbiji i parlamentarnoj demokratiji za dijalog nikada nisu bili spremni. I ako mislite, ću samo da kažem da su oni krivi, oni samo nemaju dovoljno hrabrosti. Čak ne mislim da ih posebno osuđujem. Oni su samo rezultat ili proizvod povlađivanja politici kriminalnog kartela koji predvodi Dragan Šolak, a koji je u Srbiju uveo manire u kojima ste normalni i dobri samo ukoliko ste spremni da ratujete protiv države, a potpuno ste nenormalni i bićete odbačeni, jer će njihovi mediji da vas unište u potpunosti ukoliko pomislite da bi bilo normalno da razgovarate sa nekim ko drugačije misli - istakao je Vučić i dodao da i dalje traže ulazak u Vladu bez volje građana.

"Prelazne vlade bez izbora neće biti dok sa živ!"

- Ponudili smo izbore. Rekli su da ne može, ni po kojoj ceni izbori ne mogu. Ponudili smo referendum. Razumeo sam da u svakom trenutku govorite kako to kažu o čoveku sa naočarima koji strašno laže da je Srbija uspešna zemlja, da Srbija ima veliki rast, a mi svi znamo da to nije tačno. Možete verovati da čak i u takve laži ja neko spreman da poveruje kad ih neko hiljadu puta ponovi na njihovim medijima. Dakle, ponudili smo referendum. I ja sam rekao savetodavno, ukoliko se ispostavi da je 50 odsto plus 1 građanin rekao da ne žele mene da vide kao predsednika, iako nikakvu potrebu ni obavezu nemam da to učinim, da ću istog dana podneti ostavku. I to su odbili. Sve su odbili. Odbili su svaku vrstu normalnog razgovora, odbili su svaku vrstu racionalnog pristupa i tražili su i ono što i danas traže, to je ulazak u vladu bez volje građana. To je, nazovite kako hoćete, prelaz na ekspertska, ovako ili onako.

Predsednik je posebno istakao da neće dozvoliti da ulica određuje katastrofalnu budućnost za ovu zemlju. Dodao je da ne prihvata nedemokratske metode, plenume, zborove i sve ostalo.

- I valjda su misli kako se približava 15. mart, da će taj pritisak da bude na mene toliki, da ću strašno da se uplašim i da ću da promenim svoje stavove i mišljenje. Ponavljam, prelazne vlade, prevarantske vlade, bez izbora, u koje bi trebalo najgori iz ove zemlje da uđu, samo zato što misle da imaju silu na ulici. Neće biti dok sam živ. Zavetovao sam se i nedvosmisleno vam to potvrdio nekoliko puta, sada vam to saopštavam, evo dan uoči mog poslednjeg dana i svega drugog. Samo da bude potpuno jasno da ne pristajem na ucene, ne pristajem na pritiske, ja sam predsednik Srbije i neću da dozvolim da ulica određuje pravilo u ovoj zemlji i neću da dozvolim da ulica određuje katastrofalnu budućnost za ovu zemlju. Borio sam se za ovu zemlju 13 godina, podigli smo je bukvalno kao Feniks iz pepela, od zemlje koja je imala 26 odsto nezaposlenih do toga da danas imamo 8 odsto nezaposlenih - rekao je Vučić i dodao:

- Od toga da nam je plata bila 330 evra, da nam je danas skoro 1000 evra. Od toga da nam je penzija bila 210 evra, da je danas više nego dvostruko veća od svega toga. Da ne govorim o prugama, putevima, školama i bolnicama. Ne prihvatam nedemokratske metode. Ne prihvatam, kao predsednik Republike, plenume, zborove i sve ostalo. Ni Dimitrija Ljotića, ni suđenja bez suđenja koje su plenumi posle 45. godine u ovoj zemlji organizovali. Zakleo sam se na Ustav, ali ne moram da se zaklinjem. U srcu sam se zakleo na ljubav prema Srbiji i prema našem narodu i našim građanima. I neću da dozvolim bilo kome da sruši sve ono dobro što smo uradili i neću pre svega da im dozvolim da sruše budućnost ove zemlje. Pa ni mladost ove zemlje. Čak i onu decu koju pokušavaju da zloupotrebe i kojom manipulišu. I njih ćemo da zaštitimo.

Neće dozvoliti bilo kome da se sruši ono što je dobro urađeno, ni mladost ni budućnost ove zemlje.

O skupu najavljenom za 15. mart

Vučić je istakao da je skup 15. marta ilegalan i da nije prijavljen. Država Srbija će preduzeti sve mere da se spreče nemiri, a svi koji i pomisle da napadnu demonstrante, biće uhapšen istog momenta.

- Što se sutrašnjeg skupa tiče, ja pozivam sve aktere. Najpre želim da vam kažem pod jedan, da je taj skup ilegalan. Da budemo sasvim načisto, pošto ne želim nikome da se dodvoravam. Taj skup nije prijavljen nadležnim državnim organima. To ne postoji nigde ni u jednoj zemlji na svetu, osim kod nas. Ali smo mi izrazito demokratska zemlja i umesto pendreka, koji bi koristili u Nemačkoj, Francuskoj i drugim zapadnoevropskim zemljama, mi ćemo da pomognemo na svaki način u obezbeđivanju njihovog skupa. Dakle, s jedne strane imamo pod jedan ilegalni skup, sa druge strane pozivam sve državne organe Srbije, uključujući policiju, bezbednosne agencije, da pomognu da taj skup bude u potpunosti obezbeđen i da bude miran. Svu odgovornost će snositi organizatori ilegalnog skupa, da ćemo mi dati sve od sebe, da učesnike tog skupa obezbedimo, kao i da obezbedimo sve druge ljude, i one u Pionirskom parku, i sve druge ljude, ali i sve druge državne institucije od učesnika tog skupa. Dakle, država Srbija preduzeće sve neophodne mere - rekao je predsednik i istakao da je cilj da se sačuva bezbednost.

Pozvao je sve da ne čine nemire.

- Da se obezbedi mir. Oni koji budu narušavali mir, biće uhapšeni i strogo kažnjeni. I pozivamo sve, svakog ko pomisli da napadne one koji sutra demonstriraju, bez obzira na to što je njihov protest ilegalan. Svako ko ih napadne, biće uhapšen istog momenta. Svako od učesnika tog velikog protesta, ko napadne bilo koga drugog ili bilo koju instituciju, biće uhapšen i odgovaraće pred licem pravde. Naš je cilj da sačuvamo stabilnost, da osiguramo bezbednost i u tome ćemo kao država uspeti. Pozivam ih sve da ne čine nemire i nerede, veoma su me uznemirili podaci koje nam je policija dostavila oko pola četiri popodne, da su pronađeni molotovljevi kokteli, bejzbol palice i fantomke nedaleko od zgrade Radio-televizije Srbije u nekom automobilu. Ne znam više detalja, da budem sasvim iskren, to je ono što sam zapamtio. Na uglu Garašanina i Starina Novaka. Dakle... - dodao je.

O ukradenom automobilu ispred RTS

Kako je "Kurir" danas pisao, danas je u jednom automobilu marke "sitroen" kod RTS zgrade pronađeno oružje — dve pune torbe palica, fantomki i Molotovljevih koktela.

- Očigledno vas neka lica spremaju kradenim, i to sve je dobro pripremljeno, pametno pripremljeno, u kradenom automobilu iz Bosne i Hercegovine, gde ćete se mučiti da ustanovite bilo šta, i da se ne bi znalo čiji je odgovorno, samo bi neko koristio molotovljeve koktele za paljenje automobila, paljenje zgrada i sve ostalo. Pozivamo ih sve, sve građane Srbije, da ne pokušavaju da ugroze mir i da ne pokušavaju da ugroze stabilnost zemlje. Te igrarije je policija se predala, vojska se predala, te dečije priče iz obojanih revolucija, to zaboravite. Suviše je glupo i suviše infantilno da se time bavite. Ako imate neku poruku da date, dajte poruku, super, skupit ćete više desetina hiljada ljudi, mnogo ste jaki, saopštite nam sve šta želite i da vidimo da li ćete dalje da razgovarate ili nećete da razgovarate. Za mene je od ključnog značaja da još jedanput uputim poziv svim državnim organima da savesno, odgovorno - reagovao je Vučić na pronalazak policije.

O pomilovanju 12 učesnika blokada

Predsednik je priznao da je napravio grešku ispunjavajući 3. zahtev studenata, jer je verovao da je važno da se ispune zahtevi kako bi došlo do kraja blokada. Nije doneo odluku o pomilovanju u prethonih 8 godina, ali je doneo odluku za 12 lica i napravio je najveću grešku otkako je predsednik. Ne zato što ima nešto protiv tih ljudi. Istakao je da je to uradio jer nije želeo da se nastave dešavanja.

- Da ne upotrebljavaju silu bez preke potrebe, samo u jasnim i čistim situacijama kršenja zakona i ugrožavanja života i imovine lica. Kad god mogu da se uzdrže, da se uzdrže. Jer mi u ova četiri meseca pendrek nismo izvodili, što je gotovo neverovatno. Odčitali smo lekciju iz demokratije svima koji su nam držali lekcije 20 prethodnih godina o tome. I naučili kako se jedna mala, ali demokratska zemlja istinski i stvarno ponaša prema građanima koji drugačije misle, koji čak neretko i krše zakonske norme. Napravio sam veliku grešku, poštovani građani Srbije. Ja sam nedavno ispunjavajući treći zahtev studenata jer sam smatrao da je strašno važno. Smatrao sam da je strašno važno što pre izađem iz toga i dalje sam verovao da je moguće, da kad tako očigledno i jasno ispunite sve zahteve, da je moguće nekoga umilostiviti - objasnio je Vučić.

- I da više ne može da obmanjuju i javnost, da ne mogu da lažu da nešto nije ispunjeno. Nažalost, opet sam pogrešio. Uradio sam nešto zbog čega se gorko kajem. I kajat ću se do kraja svog života. Ja nisam doneo odluku o pomilovanju bilo kojeg lica u prethodnih osam godina, od kada sam predsednik. Doneo sam odluku o pomilovanju o nemogućnosti krivičnog gonjenja za dvanaest lica. I napravio sam najveću grešku od kada sam predsednik. Nije zato što imam nešto protiv tih ljudi, protiv one žene koja je oguljeni kriminalac, a vodi demonstraciju u Nišu, žena Baneta Banane, što ima više skupocenih torbica nego što sam ja korneta sladoleda pojeo u životu, a glumi veliko poštenje velikog revolucionara, da li je dekan Filozofskog fakulteta, to ti, Ana, bolje znaš. Živ se pojedoh, a posebno sinoć kada sam video, znao sam otprilike o čemu se radi, a sinoć kada sam video, ja sam ljudima na zahtev studenata dao pomilovanje Deanu Bagariću.

Izvinio se što umesto da im donese pravde doneo je nepravdu pomilovanjem.

O hapšenju lica koja su spremala državni udar

Kako je "Kurir" danas pisao, uhapšeno je šest osoba koje su spremale zločinački plan za državni udari i građanski rat u Srbiji. Predsednik je reagovao na vest o njihovom hapšenju.

- Što se tiče ovih lica koja su planirala upade i zauzimanje institucija, ja ne želim da ih karakterišem na teži način, to je posao za tužilaštvo i kasnije konačnu odluku, da ne su pravosudni organi. Tužilaštvo je tražilo prikupljanje obaveštenja, sva lica će biti uhapšena, sva lica su uhapšena u ovom trenutku koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije, sva druga lica onog trenutka kada stupe na teritoriju Republike Srbije, pretpostavljam da će biti uhapšena, je li to izdati već na ovog? Šest. I tih šest lica biće privedeno k poznaniju prava. Ono što je velika tema i trebalo je da bude prva tema večeras.

O Dodiku i odluci o njegovom hapšenju

- Odluka kojom se izdaje nalog za hapšenje predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i predsednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića. Te odluke su duboko uznemirujuće. Te odluke su duboko antidemokratske. Ali te odluke su suštinski destabilizujuće za ceo region. Reč je i sada se suočavamo sa izuzetno opasnom situacijom. I neverovatno je da u takvom trenutku neko ne razume koliko nam je važna stabilnost i jedinstvo ovde u zemlji. I mogu ja da pozivam na stabilnost, jedinstvo, zajedništvo, ujedinjenje. Uopšte ih to ne interesuje. Zato što je cilj nekih s polja upravo da sruše Srpsku.

Istakao je da Srbija neće odstupati od poštovanja Dejtonskog sporazuma. Vreme iživljavanja je prošlo! — Republika Srpska nije odgovorna zbog toga što je neko pokušao da joj otme teritoriju.

- Da Srbija ne može da joj pomogne, naravno da služe posle toga i Srbiju, ili kako god hoćete da rušenjem Srbije služe i Srpsku, nije mnogo važno koja će domina prva da padne, da srpski narod više nikakvu zaštitu svojih vitalnih nacionalnih interesa nema i da se to na takav način završi. Što se Republike Srbije tiče, da odgovorim britanskom ambasadoru, koji je pričao o našim obavezama da se poštuje dejtonski sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, on je rekao suverenitet je nešto drugo. Uvek smo poštovali. Samo poštovani gospodine ambasadore, baš ljudi iz Velike Britanije, koji su bili visoki predstavnici poput PEDA i EŽ, davno nisu poštovali dejtonski mirovni sporazum, nego su ga brutalno gazili. Nogama su ga gazili. Menjali su ga kako im je pala na pamet i kako je bilo u skladu sa britanskim i nekim drugim interesima, a ne interesima naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, Republika Srbija neće odstupiti od svoje politike poštovanja dejtonskog mirovnog sporazuma, ali ne može da prihvati menjanje pravila samo zato što je to u interesu pojedinih velikih sila i zato što oni misle da mogu da rade šta hoće i pošto ne mogu ništa da urade u Ukrajini protiv Rusije, onda će da pronađu jedan mali narod i ponovo srpski narod da se na njemu iživljavaju - istakao je Vučić.

"Republika Srpska može da računa na podršku Srbije"

- Prema izjavama prošlo, u Srbiji ćete uvek imati saveznika, ukoliko želite očuvanje mira, principa, međunarodnog javnog prava, a ako ne želite, mi u sukobe i svađe da ulazimo nećemo, ali ćemo vam uvek i na svakom mestu jasno i nedvosmisleno odgovoriti. Da ponovim još jednom, Republika Srpska nije odgovorna zbog toga što je neko pokušao da joj otima imovinu. Po Dejtonskom mirovnom sporazumu, pitanje imovine su u nadležnosti entiteta, a ne centralnih organa vlasti. I to nedvosmisleno piše, jer je jasno samo ono što je izuzeto, sve što je izuzeto iz onih nabrojanih nadležnosti koje pripadaju centralnim organima vlasti, pripada entitetima. Imovina nije nabrojana. I to ste pokušali da srušite. Pokušali ste srušiti sve do toga da na osnovu političkih presuda i verbalnog delikta pokušate trojicu nosilaca jednog entiteta da uhapsite. To nema ni u jednoj drugoj zemlji u Evropi. To je dozvoljeno samo protiv Srba. I što je najgore, takve odluke podržavate i poštujete. Srbija je bila i biće.

Pozvao građane na mir uoči 15. marta

- Za kraj, pre nego što postavite pitanja, pozivam sve građane Srbije na mir. Molim roditelje, pošto imamo mnogo naznaka i mnogo grupa koje najavljuju nasilje, ako ne moraju, da ne izvode decu na ulicu. Govorim samo o deci, da ne bi neko rekao da sprečavamo dolazak drugih ljudi. A mi ćemo se svakako postarati i dati sve od sebe da obezbedimo mir, bezbednost i sigurnost za sve. Upozoravam one koji misle da napadom na ljude koji drugačije misle, posebno na decu u Pionirskom parku, posebno na institucije, molim ih da to ne čine. Ne zato što sam uplašen da mogu nešto da urade, ni najmanje. Verujte mi, ni najmanje. I to vam govorim dan uoči toga. To vas molim zbog vas, jer ćete me sutra moliti ponovo za pomilovanje - savetovao je Vučić na kraju i dodao:

- Zajedno i ujedinjeni možemo sve po nekim, po bar nekim ključnim pitanjima oko kojih možemo da se dogovorimo, a sve naše razlike i sve što drugačije mislimo da rešavamo u parlamentu, razgovorima, razgovorima sa vladom, razgovorima sa predsednikom, kako god hoćete, razgovorima u debatnim emisijama, ali ne na ulici. I ne time što ćemo da ugrožavamo bilo čiju bezbednost. Dakle, pozivam sve da se sutra sačuva mir, po svaku cenu, ukoliko to ne bude slučaj, država će obezbediti i garantovati sigurnost za svoje građane.

"Srbija je do sada držala čas iz demokratije"

- Nisam opterećen, naučio sam da ne treba da budem opterećen lošim političarima koji misle da će im tenkovi, po znacima navoda, neke druge sile dovesti na vlast. To me previše opterećuje. Srbija je do sada, što se tiče državnih vlasti, držala čas iz demokratije puštajući protivpravno ponašanje, štiteći one koji krše ustavnu slobodu kretanja, obezbeđujući njihove skupove, a na to nemamo pravo i što ni jedna druga zemlja na svetu ne bi radila. Što se tiče njihovih reakcija i očekivanja, sramota mi je da komentarišem inače licemerne saopštenja koja dolaze iz EU i imaću o mnogo čemu da razgovaram tamo 24. i 25. sa ljudima iz EU u tom pitanju. Nisu oni ništa posebno rekli, nego da mi valjda moramo da obezbedimo čak i kada je nešto protivzakonito sazvano. Nema problema, mi ćemo to da obezbedimo, ne zato što to vi tražite - odgovorio je Vučić na pitanja novinara.

Dodao je da znaju odlično ko su studenti u parku koji hoće da uče, ali ne znaju ko je u plenumu.

- Zato što mi hoćemo da sačuvamo i te mlade ljude i neku decu koja će da dođu na te skupove. Znate li koliko je sinoć bilo dečaka od 14 i 15 godina koji su došli da provociraju ljude u parku? A ovim ljudima ništa nisu uradili. Oni stoje zatvoreni tamo. Nikoga nisu napali. Nikoga nisu uvredili. Deca od 14 i 15 godina. Svake večeri se skupi njih 200 do 400, okruže ogradu, počinju da psuju, da prete, a da im niko drugi ništa nije rekao, da im niko drugi ništa nije uradio. U tom parku imate i ratne vojne veterane, imate i lica, sada već koji su danas stigli, imate i neke poljoprivrednike sa Kosova i Metohije koji su došli da ih podrže. I mi odlično znamo ko su lica u parku, ali u plenumima ne znamo nikog. Mi znamo odlično sve studente u parku. Ja sam im svih šestoro juče imena zapamtio. Svih šestoro, i Anđelu, i Mariju, i Luku, i Vladimira, i Miloša, i tako dalje. Ali ja ne znam nikog iz plenuma i ne znam nikog. Znate, ta operacija, ta obojena revolucija u Srbiji trebalo je da se rukovodi istim principima kao i ona u Hongkongu. Ona je sprovedena pod kodnim nazivom, pod šifrom koji su sprovodile dve velike zapadne obaveštajne agencije.

O hapšenju profesorke Marije Vasić

- Posebno je pitanje ono na čemu je Ana danas insistirala, o čemu je i Miloš govorio, a to su reči Marije Vasić, nastavnice iz, ako se ne varam, škole Jovanovića Zmaja u Novom Sadu. Je li tako, Miloš? Je li to škola odakle su tvoje dete istirali da, promislite te zlikovce koji su istarivali nečije dete da protestuje protiv svog oca? Ali ta žena je rekla nešto drugo. Ona je rekla da se očekuje izlazak vojske na ulicu i da je pregovarano sa nezavisnim sindikatom vojske. Na pitanje, očigledno najinteligentnije među njima, Mile Pajić i ona koja im je stvarno godišnja. Ja o njoj naravno mislim sve najgore, ali je nesumnjivo najinteligentnija od tamo prisutnih. Dakle, na pitanje odakle vam ta informacija i ko pregovara sa vojskom, saopšteno nam je da pregovara Beogradski univerzitet. Ja sam siguran da će nadležni organi uspeti da istraže da li je to istina, da li je govorila istinu gospođa Vasić ili se samo hvalisala, ili je lagala. Ako je govorila istinu, a onda, znate, tu dolazimo do mnogo, mnogo, mnogo drugačije i mnogo veće odgovornosti lica sa Beogradskog univerziteta. Možete vi da učite i ne učite. Možete da se ponašate bahato i arogantno prema svojim studentima.

Istakao je da neće uvoditi vanredno stanje ili bilo šta slično.

- To je vaš i njihov izbor. Ali da učestvujete u puču, jer korišćenje vojske u državnom udaru se naziva puč, izvinite, to je jedno od najtežih krivičnih dela u našoj zemlji. Tako da sam siguran da će nadležni državni organi to ispitati. U svakom slučaju, ne moraju da brinu ni za vojsku, ni za druge nadležne državne organe u Srbiji. Oni će da rade svoj posao u skladu sa ustavom i u skladu sa zakonom. Kao što vidite, niti smo uvodili vanredno stanje, niti planiramo, osim da se dogodi napad ogromnih razmera na snage bezbednosti, a što smatramo nemogućim, jer mislimo da smo preventivno veoma uspešno delovali i sprečili ogromne napade, a sad uvek možete da budete iznenađeni nečijom nasilničkom ili sileđijskom politikom. Ali mi verujemo da smo to uspeli da sprečimo. Tako da, ne planiramo da uvodimo u ovom trenutku ni vanredno stanje, niti bilo šta slično, da znate procedure takve. Kad se ustanovi da nije moguće, zove se Narodna skupština, onda uz određene procedure, predloge Ministarstva odbrane i Vlade Srbije, tri potpisa moraju da postoje, dakle, to su predsednici... - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja.

O studentkinjama koje se nalaze u Hrvatskoj i Dinku Gruhonjiću

- Ovo bi u mnogim zemljama bio dovoljan razlog za zabranu jedne političke stranke. Ali uvek ću biti protiv zabrane bilo koje političke partije, a i svakako nije cela stranka učestvovala. To bi bila sramotna odluka bez obzira na ovo što smo mogli da čujemo, što je bilo šokantno i što je veoma uznemirilo celokupnu javnost u Srbiji. I besmisleno mi je da komentarišem to koje šta je, kako je, autentičnost je potvrđena i nema velike filozofije tu. Što se tiče gospodina Gruhonjića, ja sam se pripremio za pad s vlasti. To je sutra, koliko sam razumeo, negde u ovo vreme. Potpuno sam spreman za to i apsolutno miran. I ponosan na to što sam uradio u prethodnih 13 godina za ovu zemlju, da sam postupao kao Dinko Gruhonjić, stideo bih se u ogledalu da se pogledam ne zbog toga kako izgledam, jer on je svakako mnogo lepši od mene, zbog onoga što sam činio protiv svoje zemlje. Ja sam se borio za svoju zemlju. Radio najbolje što sam mogao. Radio marljivo, radio vredno, radio dostojanstveno i radio kao ponosni predsednik Srbije. Nisam poklekao, osim po pitanju pomilovanja.

O očekivanom broju na skupu 15. marta

- I slikaju ih tamo gde je pet do sedam prema jedan ukoliko bi ljudi stajali. Ali i kada stoje, oni ne žele takve slike da budu pravilne, to su dodavanja, to je, Bože, sačuvaj, koliko tu preterivanja ima. Mi očekujemo sutra negde, kao što rekoh, između 60.000 i 80.000 ljudi, to su, pravili smo te procene, to je veliki broj ljudi, ogroman broj ljudi, od toga će biti oko 30.000, do 33.000, ako se ne varam po našoj proceni. Iz unutrašnjosti, dakle iz cele Srbije dovode ljude, oni su bogati, imaju mnogo ljudi koji automobilima dolaze, i očekujemo sutra najezdu automobila iz unutrašnjosti, neki će doći večeras, neki sutra, to je u redu. Mi kada dovodimo svoje pristalice, oni nisu bogati, mi moramo da platimo autobuse, šta ćete. Ovi dođu, imaju i za večere i sve drugo, mi moramo da obezbedimo sendviče.

Predsednik je istakao da će pojedinima, poput Dinka Gruhonjića ostati "senvičar".

- Tako da ja sam neko ko je predsednik, moram da poštujem i volim sve i čuvaćemo ih sutra sve, brinućemo o svima, ali ja sam u srcu i to ću ostati i to ponosito da kažem Dinku Gruhonjiću pred sutrašnji dan i sendvičar i Ćaci, sve sam to ja. I ne mogu da vam objasnim koliko sam ponosan što sam baš taj. I nikada se toga neću odreći. Nikada se neću odreći tog naroda koji oni preziru. Pa nisam ja RTS da se odreknem svojih novinara, zato što se uplaše da će neko da im napiše nešto na Twitteru. Što se brojeva tiče obaveštavanjima, ovo su obaveštenja, kada usaglasite brojeve sa BIA-om, obaveštavajte ih tokom dana, nemam ja nikakav problem sa tim. Mislim da bi to bilo važno. Oni su izmislili, videli ste kako su izmislili na onoj lažnoj adresi u Padinskoj skeli Arhiv javnih skupova, to su radili ovi lažovi iz građanskih inicijativa, ovi što su spolja finansirali obojenu revoluciju, pa su im dali da izmislite da bi oni lagali o tim brojevima. Da bi ljudi stvarno mislili da tu ima 300, 500, 1000 i ne znam šta sve - rekao je.

- Znate, onaj Pogačar, sve najgore mislimo o njemu, on zna koliko je ljudi bilo u Novom Sadu. Pitajte ga, ako hoće pošteno da vam kaže. Svi ovi momci i devojke znaju to. Nisu to naivni aktivisti, ako to ponekad tako izgleda. I niko od njih nije glup. Niko od njih nije glup. Pa ću vam reći, oni će vam reći da je u Novom Sadu bilo 40.000. Možda sa svim onim između što mi nismo uspeli da izbrojimo. Sa samim mostovima nije. Bilo je oko 33.000, ako se ne varam tako. 33.000 do 34.000. A onda je mnogo više ljudi stizalo sa strane u Kragujevac, posebno u Niš. U Niš je stiglo sa strane skoro 20.000. Pola Beograda se preselilo. Pravi turizam bio. I nigde nismo oko brojeva lagali. Znate, mi imamo naplatne rampe sve. I poredite subotu na subotu. Ne poredite subotu na petak ili subotu na četvrtak. Subotu na subotu, petak na petak. I vidite razliku u brojima. Vidite koliko vam je ljudi došlo zbog tog skupa. Čisto kao suze. Nema prevara nikakvih. Ali ne mislim da je to važno. Važno je da sutra bude mirno. I želim da ohrabrim sve. Da se ponašaju odgovorno, da se ponašaju ozbiljno i da bude mirno. Onda mi je naše svađe političke da nastavimo dan posle.

Predsednik je pozvao na mir!

O poseti Donalda Trampa Juniora

- Imao sam odlične razgovore sa njim i izuzetno cenim ljude koji imaju čvrsto svoja uverenja. Razgovarali smo o odnosima SAD i Srbije i za nas je važno da prevaziđemo ta opterećenja iz 1999. godine. I mislim da smo po tom pitanju ostvarili mnogo dobrih kontakata, razgovaraćemo sa novim kompanija itd. Razgovarali smo da se napravi spomen soba, i oko hotela Tramp, da se sačuva to mesto, da se sačuva sećanje na to šta se dogodilo 1999. godine i na naše žrtve. Ja mislim da je to važno za naše žrtve. Da, spremni smo da gradimo bolje odnose sa SAD, a primetićete da oni koji se zaklinju u Evropu i Ameriku, a ja sam neko ko se zaklinje samo u Srbiju. I ne krijem to pred vama i nisam nikada krio. Svi će da govore kako smo izdajnici jer želimo da gledamo u budućnost i da imamo bolje odnose sa SAD. I zato hoću da se zahvalim svim građanima Srbije, da im kažem da budu mirni, znam da su zabrinuti, da će gledati ka Beogradu sutra, ali da se ne sekiraju - rekao je.

Država Srbija će i sutra biti jača od svih izazova i da sutra uveče slavimo jedan miran, uspešan i demokratski protest, završio je obraćanje predsednik.