"Neposredno po uspostavljanju zahteva kreće se sa protipravnim ponašanjem bez upotrebe fizičkog nasilja. To protipravno ponašanje ogledalo se u pritisku na tužilaštvo, sudove, kako i koga da gone, kako i koga da ne gone. Pravdu su preuzeli plenum i zborovi neformalna tela umesto nadležnih državnih organa i institucija. Utoliko više zabrinjava činjenica da kada neki kažu da je donesen studentski edikt u kojem se poziva na poštovanje institucija i da se zna ko mora kakav i koji posao da obavlja u ovoj zemlji, a da se sve vreme, u stvari, sve čini da institucije ne mogu da rade svoj posao, već da im naređuje neko ko sa tim nema nikakve veze, nema nikakve ovlašćenja, nema nikakve kompetencije i nikakav autoritet".