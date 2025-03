"Ovo bi u mnogim zemljama bio dovoljan razlog za zabranu jedne političke stranke. Ali uvek ću biti protiv zabrane bilo koje političke partije, a i svakako nije cela stranka učestvovala. To bi bila sramotna odluka bez obzira na ovo što smo mogli da čujemo, što je bilo šokantno i što je veoma uznemirilo celokupnu javnost u Srbiji. I besmisleno mi je da komentarišem to koje šta je, kako je, autentičnost je potvrđena i nema velike filozofije tu", naveo je predsednik Vučić o zastrašujućem snimku pripreme državnog udara, pa dodao:

"Što se tiče gospodina Gruhonjića, ja sam se pripremio za pad s vlasti. To je sutra, koliko sam razumeo, negde u ovo vreme. Potpuno sam spreman za to i apsolutno miran. I ponosan na to što sam uradio u prethodnih 13 godina za ovu zemlju, da sam postupao kao Dinko Gruhonjić, stideo bih se u ogledalu da se pogledam ne zbog toga kako izgledam, jer on je svakako mnogo lepši od mene, zbog onoga što sam činio protiv svoje zemlje. Ja sam se borio za svoju zemlju. Radio najbolje što sam mogao. Radio marljivo, radio vredno, radio dostojanstveno i radio kao ponosni predsednik Srbije. Nisam poklekao, osim po pitanju pomilovanja".