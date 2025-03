- Da Srbija ne može da joj pomogne, naravno da služe posle toga i Srbiju, ili kako god hoćete da rušenjem Srbije služe i Srpsku, nije mnogo važno koja će domina prva da padne, da srpski narod više nikakvu zaštitu svojih vitalnih nacionalnih interesa nema i da se to na takav način završi. Što se Republike Srbije tiče, da odgovorim britanskom ambasadoru, koji je pričao o našim obavezama da se poštuje dejtonski sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, on je rekao suverenitet je nešto drugo. Uvek smo poštovali. Samo poštovani gospodine ambasadore, baš ljudi iz Velike Britanije, koji su bili visoki predstavnici poput PEDA i EŽ, davno nisu poštovali dejtonski mirovni sporazum, nego su ga brutalno gazili. Nogama su ga gazili. Menjali su ga kako im je pala na pamet i kako je bilo u skladu sa britanskim i nekim drugim interesima, a ne interesima naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, Republika Srbija neće odstupiti od svoje politike poštovanja dejtonskog mirovnog sporazuma, ali ne može da prihvati menjanje pravila samo zato što je to u interesu pojedinih velikih sila i zato što oni misle da mogu da rade šta hoće i pošto ne mogu ništa da urade u Ukrajini protiv Rusije, onda će da pronađu jedan mali narod i ponovo srpski narod da se na njemu iživljavaju - istakao je Vučić.

- Prema izjavama prošlo, u Srbiji ćete uvek imati saveznika, ukoliko želite očuvanje mira, principa, međunarodnog javnog prava, a ako ne želite, mi u sukobe i svađe da ulazimo nećemo, ali ćemo vam uvek i na svakom mestu jasno i nedvosmisleno odgovoriti. Da ponovim još jednom, Republika Srpska nije odgovorna zbog toga što je neko pokušao da joj otima imovinu. Po Dejtonskom mirovnom sporazumu, pitanje imovine su u nadležnosti entiteta, a ne centralnih organa vlasti. I to nedvosmisleno piše, jer je jasno samo ono što je izuzeto, sve što je izuzeto iz onih nabrojanih nadležnosti koje pripadaju centralnim organima vlasti, pripada entitetima. Imovina nije nabrojana. I to ste pokušali da srušite. Pokušali ste srušiti sve do toga da na osnovu političkih presuda i verbalnog delikta pokušate trojicu nosilaca jednog entiteta da uhapsite. To nema ni u jednoj drugoj zemlji u Evropi. To je dozvoljeno samo protiv Srba. I što je najgore, takve odluke podržavate i poštujete. Srbija je bila i biće.