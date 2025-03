Nakon toga blokaderi su otišli do Terazija gde su dočekali deo studenata blokadera iz unutrašnjosti. Zbog toga je saobraćaj na Terazijama blokiran.

"Što se tiče sutrašnjeg skupa, pod jedan hoću da kažem da je taj skup ilegalan. Neću nikome da se dodvoravam, nije prijavljen nigde, ali smo demokratska zemlja i umesto pendreka koje bi koristili u Nemačkoj i Francuskoj, mi ćemo da pomognemo u svakom obezbeđivanju skupa. Pozivam sve organe da pomognu da skup bude obezbeđen i miran. Svu odgovornost preuzimaju organizatori skupa, ali ćemo gledati da sve - i one u Pionirskom parku - zaštitimo. Država će uraditi sve da preuzme mir. Ko bude narušavao, biće uhapšen i strogo kažnjen. Ko planira da napadne one koji demonstriraju, biće uhapšen istog momenta. Svakog učesnika tog protesta ko napadne nekoga ili instituciju, biće uhapšen. Naš cilj je da sačuvamo mir i obezbedimo bezbednost. Uznemirila me je informacija da su pronađeni Molotovljevi kokteli, pendreci kod RTS-a... Dakle, očigledno su se neka lica spremala, pametno priprepljeno, u ukradenom automobilu iz BiH. Ne bi se znala čija je odgovornost", istakao je predsednik.