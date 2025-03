Slušaj vest

Velika je strepnja pred sutrašnji dan za kada je najvaljen protest studenata blokadera, aktivista i opozicije. Postoji i drugi skup, već deveti dan su u šatorima u Pionirskom parku studenti koji hoće da uče, tražeći deblokade fakulteta. Njih su podržali poljoprivrednici koji su oko parka parkirali više desetina traktora i tako napravili bezbednosni lanac.

Uprkos pozivima državnog vrha i crkve da se izbegne svako nasilje, protestni dan u Beogradu teško da će proći mirno, barem sudeći po najavama ekstremnih učesnika. Da se pripremaju neredi i nasilje otkriveno je u audio-snimku dostavljenom medijima, na kom se čuje kako grupa iz novosadskog Pokreta slobodnih građana planira da tokom protesta nametne ideju prelazne vlade, izvede nasilne gerliske upade, pripremi čekiće, dimne bombe i gas maske i situaciju eskalira do građanskog rata i upada u najvažnije institucije.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ovu temu bili su Dragoljub Kojčić, politički filozof, prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za odbranu i Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost.

Kajtez se osvrnuo na bezbednosnu situaciju u Srbiji tokom 15. marta:

- Situacija je prilično složena, a svi odgovorni ljudi i koji vole svoju državu su u strepnji, odnosno imaju neku vrstu neugode zbog toga što smo došli u situaciju da praktično možemo sutra da krenemo jedni na druge. Ono što naši neprijatelji najviše priželjkuju, jeste da Srbi krenu na Srbe, a ovaj put da nesreća bude veća, da studenti krenu na druge studente jer jedni imaju ideju da uče, a drugi da ne uče. Uvek se mnogo razloga može naći za različite podele, ali je nesreća u tome da mi sutra možemo da doživimo da padne krv, da se desi pokušaj Euromajdana. Vlast je očigledno vrlo odlučna da to ne dozvoli i onda tu dolazimo do nekakve kuliminacije koja se četiri meseca priprema. Sada stvari moraju da se definišu, a to će se desiti najverovatnije sutra.

Kojčić je diskutovao da li treba strepeti od sutrašnjeg dana:

- Uvek kada dođe do nestabilnosti u društvu, naravno da treba strepeti, a pogotovo mi koji imamo malo više godina pamtimo prevrte koji nisu baš doneli sreću društvu. Imam osećaj, a ovo je jako komplikovana situacija pogotovo zbog međunarodnih okolnosti koje nam ne idu na ruku, ima jedna antička misao koja kaže "kada se Bogovi svađaju na nebu, onda ljudi ratuju na zemlji" to je upravo sada. Znate, još uvek nije neutralizovana administracija od Bajdena, odnosno još uvek Trampova administracija nije ovladala kontrolom, pa oni koji su protiv njega ne mogu baš na njega jer je glatko dobio izbore, pa kreću po orbiti, a to smo upravo mi, Rumuni i tako dalje. Mi smo njihova orbita, i lome se koplja bogova koji sede u Vašingtonu. Ne razumem šta hoće ovi koji protestuju? Mislim da jedna velika većina od njih hoće da ispune očekivanja sponzora koji vode anti-srpsku politiku.

Obrknežev se nadovezao na temu:

- Mi smo došli do usijanih glava i situacije. Nekako, kada krenete u retrospektivu svega od 17. decembra 2023. godine, mi od tog momenta, do danas, imamo takvu presiju na ulicama i proteste. Ovo što se sada konkretno dešava, stava sam da bi trebalo obratiti pažnju i da se ima bojazni. Generalno, ovo što je zaplenjeno i ovaj audio snimak, to ništa nije novo, mi to govorimo iz emisije u emisiju. Ako govorimo o celokupnoj situaciji, vidimo ozbiljnu podeljenost, jaz, razdor i čini mi se koliko god pokušavali da u emisijama govorimo nešto, nisu nam verovali. Ni sada nam neće verovati. Većinska Srbija hoće i ona to vidi, kao i stariji, ali koliko vi poznajete ljudi koji su 5. oktobra bili po ulicama, koji su se već sedmog kajali, pa znate ih sigurno izuzetno mnogo. Ne može ovo da se poredi sa 5. oktobrom, nije ista situacija, a sada imate priliku da se kandidujete, to može da uradi koja god grupacija, izbori su takvi.

