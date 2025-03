Slušaj vest

Studenti koji hoće da uče proveli su deveti dan u Pionirskom parku i kako kažu ne smeta im dobacivanje i vikanje kojima su izloženi svaki dan jer se nadaju da će uskoro doći do ispunjenja njihovih zahteva i vraćanja redovnim predavanjima.

- Kada se pogleda Pionirski park, i da, tačno je, postoji jako veliki broj kolega iz Novog Sada i ovim putem želim sve da ih pozdravim. To su naši Novosađani koji su došli ovde da daju podršku ovom našem protestu, da se što pre vratimo na fakultete. Slika koju se šalje, mislim, ljudi ovde pokušavaju da... ali svi ljudi napolju što viču i dobacuju, mahom to i nisu studenti, to su neki... ne znam, ne bih sada se bavio kvalifikacijama, ko su ti ljudi, ali poenta priče je da sa svojim dovikivanjem, psovanjem, vređanjem, uništavanjem tuđe imovine, kad kažem uništavanje tuđe imovine, mislim na gume na traktorima koje su izbušili i ako prođete malo duž ograde oko Pionirskog parka, videćete da studenti stoje na tim traktorima i viču različite parole protiv studenata koji su u samom Pionirskom parku.

Kako je dodao, žele da ih uplaše, ali do toga neće doći jer su oni tu zbog svih studenata.

- Žele da nas uplaše i da mogu, ugrozili bi nam bezbednost, ali zašto ne mogu? Pa ne mogu zato što je prisutan broj, veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, policajaca, koji čuvaju bezbednost studenata u Pionirskom parku i ovim putem želim svima da im se zahvalim i dobro rade svoj posao. Zašto dobro rade? Pa zato što smo svi ovde bezbedni, niko od nas, hvala Bogu, nije povređen, niko od njih, hvala Bogu, nije povređen i mi samo jednostavno želimo da ne dođe do bilo kakvog nasilja, da ne dođe do bilo kakve eskalacije. Mi imamo svoje, oni imaju svoje, mi smo ovde i zbog njih, zašto, pa zato što želimo da se vratimo, da učimo i to bih vam dao kao svedočenje - rekao je student Fakulteta tehničkog fakulteta Vladimir Balać.

Kako je dodala studentkinja Teša nada se da će uskoro doći do ispunjenja zahteva.

- Ja bih volela što pre da se vratim kući, da budem iskrena, ali ako treba da se potrebe druže, mi ćemo ostati još malo koliko je potrebno. Verujem da će se naći neko rešenje, ali Bože moj, videćemo - izjavila je studentkinja za uključenje na Informer TV.

"Pozivamo na dijalog i razgovor"

- Dobro, nekako smo sad već... Traju te provokacije, napadi, uvrede. Dakle, ali hajde, nekako gledamo da se na to ne obaziramo u nekoj velikoj meri. Znamo zbog čega smo ovde, znamo šta želimo. Želimo samo ono na šta imamo pravo, dakle, a to je obrazovanje. Da se vratimo u najskorijem mogućem roku na fakultete. A sada, ako neko hoće da provocira, da nas napada zbog toga, mi na to ne možemo da utičemo, niti želimo da na to odgovaramo. Dakle, više puta smo pozivali i pozivamo i sada na dijalog, na razgovor, kako bismo pronašli najbolje moguće rešenje - rekao je student Luka Lološević.

On je bio jedan od šest studenata koji su juče bili u poseti predsedniku Aleksandru Vučiću, koji ih je zamolio da ne budu u Pionirskom parku 15. marta.

- Od prvog dana građani dolaze ovde, donose nam hranu, vodu, namirnice, ono što nam je nekako najpotrebnije, pružaju nam tu podršku i nekako nam daju dodatnu motivaciju da nastavimo. I kada znate da imate toliku podršku građana i da se studenti priključuju svakog dana u velikom broju, ne možete da kažete da ćete nam pustiti sada ovo mesto i otići. I, jednostavno, to nismo mogli ni da uradimo i odlučili smo zbog toga da ostanemo ovde, da istrajemo do kraja, jer, kažem, znamo da ne želimo nikome ništa loše i nikome nismo naneli bilo kakvo zlo, dakle, niti smo bilo kome uskraćivali bilo koje pravo od kada smo ovde. Dakle, to smo više puta i rekli, ja sam više puta o tome govorio, da je ovaj skup ili sabor zapravo dokaz da možete da iznesete svoje nezadovoljstvo po određenom pitanju a da ne ugrozite bilo čije pravo i ni čije pravo ovim našim skupom ili saborom nije ugroženo. Sloboda kretanja je bila moguća apsolutno za sve kroz ovaj park, dakle, ljudi su normalno ulazili, izlazili, dolazili, razgovarali sa nama, naravno, bilo je i onih koji nisu bili toliko pristojni... - dodao je.

Luka je istakao da ostaju u Pionirskom parku i pored dobacivanja, pretnji i prozivki.

- Ostajemo ovde, da, mi se zaista ne bojimo, dakle, ne bojimo se, da li postoji neka briga, dakle, šta će biti sutra, 15. marta, naravno, da postoji. Mislim da je svaki građanin zabrinut, ali jednostavno ne možemo da se povučemo pred provokacijama, pred uvredama, dakle, treba da jasno kažemo da je jednostavno dosta. Dakle, svaki građanin želi da se ovo završi i nadamo se da će sutrašnji dan proteći bez nekih većih incidenata. Dakle, tu je policija, predsednik Srbije je juče nas zamolio da mi odemo ovde, ali je isto tako obećao da ukoliko budemo odlučili da ostanemo kao što smo i odlučili, da ćemo biti zaštićeni i mi verujemo da će policija sutra regulisati javni red i da neće dozvoliti bilo kakve nerede, niti bilo kakvo nasilno uzimanje institucija. Dakle, to je ono što se nadamo da će tako biti, da će proteći dan u nekoj mirnoj atmosferi - rekao je student Luka Lalošević.

"Niko ne voli da čuje uvrede"

- Hvala Bogu, država je radila sve što je mogla. Policija nas je zaštitila za sada. Na sve strane su, da kažemo, kordon, ograde. Velika je buka. Ima, da kažemo, raznih ljudi, tako da videćemo sad kako će noć da protekne. Za sada možemo reći da nije bilo nekih većih incidenata. Da, ali ovi ljudi dolaze do ove ograde, provociraju vas, upućuju vam razne neke uvrede - rekao je student iz Pionirskog parka.

Kako je dodao, niko ne voli da čuje uvrede na svoj račun, ali tu su osam dana i svašta su prošli za to vreme.

- Niko ne voli da čuje takve stvari na svojoj koži. Naravno, kada čuješ te uvrede, kada te nazivaju tim raznim pogrdnim nazivima, svakako ne možeš do kraja da ostaneš imun. Međutim, mi smo već ovde osam dana. Svašta smo mi već ovde prošli, kao što smo danas i rekli, rešeni smo da ostanemo do kraja, da izguramo svoje stavove do kraja, tako da neka dobacivanja sigurno neće biti dovoljna da nas klone. Nikad ne možeš znati šta, tokom noći može se desiti, ovde je gužva, mrak je, ne daj Bože da se negde kordon policije probije, naravno da u tom slučaju može svašta da se desi. Sad kaže, mi se opet negde uzdamo da će policajci odraditi svoj posao, da su oni već uveliko, da kažemo, napravili neki plan kako da nas ovde zaštite i uzdamo se za sad u njih. I ostati noćas ovde i bez obzira na sve. Tako je, tako je, mi smo ovde, dok fakulteti ne krenu da rade, dok škole ne krenu da rade, na kraju krajeva, dok naš grad i država ne počnu da funkcionišu - istakao je.

- Kao da dovoljno muka naši poljoprivrednici nemaju već u svom životu i svakodnevnici. Ljudi su došli tu da nas podrže, sklonili su traktore sa strane, znači nisu ih stavili ni na ulicu, nisu ništa pregradili, nisu nikom put, da kažemo, zablokirali. Eto što su ljudi dobili za uzor, sve su im gume izbušili, priča se da će da popale te traktore. Gledaju da naprave štetu što veću ljudima. Ne znam kako bi to prokomentarisao osim kao jednu bahatost i bezobzirnost prema ljudima. To je jedino što bih mogao da kažem. Nadam se da neće biti neke veće štete, nadam se da neće zapaliti neke od traktora. Opet kažem, nadam se da će napokon razum preovladati, da ćemo da se smirimo, sednemo, dogovorimo oko svojih ciljeva i da nastavimo dalje sa životom - završio je u uključenju za TV Pink.

