- Veoma jeziva noć! Pitate se zobg čega? Kao što svi znamo, za danas se očekuje veliki skup, ali oni su počeli od juče da se okupljaju, došli su sa svih strana Pionirskog parka i ugrozili su nas na više načina. Oko 30 topovskih udara, možda čak i više, manje nije sigurno, je juče bačeno nas nas. Zbog čega? Bacili su topovske udare na studente , zbog čega? Zato što hoćemo da učimo i ništa više. Bacali su flaše pune vodom, limenke, bacali su i kamenice. Ne male, nego veće. Čak su se popeli na vrh zgrade kako bi imali bolji pregled situacije i uspeli nekoga da pogode. Možda su dvoje kolega uspeli da pogode, nije ozbiljno, pogodili su ih u ruku. Srećom nije bilo većih posledica. Osim toga, nismo mogli da spavamo. VIdite podočnjake, ako smo uspeli da uhvatimo sat i po do dva sata sna da je bilo mirno. Opet naše pitanje zbog čega? Videli smo da su krenuli da uništavaju tuđu imovinu. Poljoprivrednici, koji su nas podržali, postavili su mašine, kako bi sprečili da ne dođe do frontalnog napada na nas. Oni su im izbušili gume, da vade crreva iz traktora. Uništavate nešto što je tuđe, za šta se borite? Pokušali su da upale traktor, penjali su se na traktore, postavljali zvučnike, pokušali da ih sklone. Na brzu reakciju policije, jedan koji je prešao sve mere, je uhapšen ali opet pitam zašto? Zbog toga što su došli da nas zaštite? Cela noć je protekla veoma burno, par kolega još spava, moramo da se spremimo za danas.

- Današnji dan mislim da će doneti mnogo iskušenja za sve. Pozivam sve u Srbiji, u Beogradu, da odolimo iskušenju, da ne mora svaki protest da bude manifestacija sile. Jutros smo videli da su plenumi studenata u blokadi rekli kako žele da sve prođe bez nasilja, da to nije njihov vid komunikacije, a mi ih pitamo zbog čega niko nikad nije osudio nasilje nad nama? Zbog čega niko nikad nije stao u našu zaštitu? Želim da pozovem na mir i na toleranciju. Sa druge strane, imamo manjak tolerancije. Nismo ih vređali, bacali flaše na njih, kada smo ih vređali? Kada smo bilo koga targetirali, ismejavali, od nas prave takve naslane šale, to nekako i možemo da razumemo ali nasilje nije način kako želimo da razgovarmo. Razgovor, a ne nasilje. Nasilje ne treba da postoji ni kao reč. Kao što vidite, poruka za sve - niste nas oterali, ne možete da nas oterate , ne želimo da povredimo bilo koga već samo da budemo ovde i borimo se za svoja prava. Želimo da učimo - rekao je Pavlović.

- Nismo oka sklopili celu noć, ali srećom danas je mirno. Sinoć su letele kamenice, flaše, topovski udar je bio, jedna ružna slika, ali odgovornost nije na nama. Mi sve vreme pozivamo na mir i nadamo se da će i danas mirno proteći sve - kazao je on i poručio da svako može da iskaže danas svoj stav i bunt ali da se uzdrže od nemira i pokušaja nasilnog preuzimanja institucija.

Student Fakulteta tehničkog fakulteta Vladimir Balać rekao je jednom prilikom da blokaderi žele da ih uplaše, ali do toga neće doći jer su oni tu zbog svih studenata.

- Žele da nas uplaše i da mogu, ugrozili bi nam bezbednost, ali zašto ne mogu? Pa ne mogu zato što je prisutan broj, veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, policajaca, koji čuvaju bezbednost studenata u Pionirskom parku i ovim putem želim svima da im se zahvalim i dobro rade svoj posao. Zašto dobro rade? Pa zato što smo svi ovde bezbedni, niko od nas, hvala Bogu, nije povređen, niko od njih, hvala Bogu, nije povređen i mi samo jednostavno želimo da ne dođe do bilo kakvog nasilja, da ne dođe do bilo kakve eskalacije. Mi imamo svoje, oni imaju svoje, mi smo ovde i zbog njih, zašto, pa zato što želimo da se vratimo, da učimo i to bih vam dao kao svedočenje - rekao je student Balać.