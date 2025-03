Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pričala je o umešanosti Beogradskog univerziteta u pokušaj 'vojnog puča' kako je to nazvala.

U međuvremenu neki su privedeni pravdi, drugi pobegli iz zemlje u Hrvatsku, treći se ogradili od svega što su predstavnici Stava i PSG -a rekli i planirali. Obratio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, poslao jasne poruke i upozorio da će svi koji planiraju ili sprovode nasilje odgovarati pred zakonom.

1/6 Vidi galeriju Uništeni traktori ispred Pionirskog parka Foto: Kurir

Gosti "Pulsa Srbije vikendom" kod voditeljke Krune Une Mitrović na Kurir televiziji koji su analizirali nestabilnost u našem društvu bili su Andrijana Arnautović, ispred SRS, Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku, Dragan Vujičić, novinar i Lazar Pavlović, politički analitičar.

Sa strane državnog vrha čuli smo poruke koje govore o smirivanju tenzija i održavanju mira, a Arnautović je odgonetula zbog čega takav narativ nije stigao i od lidera opozicije:

DA LI NAM PRETI DRŽAVNI UDAR? Andrijana Arnautović (SRS): Država mora da se odbrani svim zakonskim sredstvima Izvor: Kurir televizija

- Opozicioni lideri, već dugi niz godina u našoj zemlji, pokazuju šta žele i na koji način to žele. Samim tim od njih ne možemo da očekujemo poziv na mir, toleranciju, sabornost jer oni žele da dođu na vlast, a znaju da su na neki način otpisani od strane onih koji finansiraju prozapadnu opoziciju jer u njima nema kapaciteta, ali su i kompromitovani u njihovom delovanju. Što se tiče nas iz SRS, naravno da podržavamo u potpunosti poziv na mir i smirivanje tenzija. Veliki broj građana je trenutno na ulicama Beograda, ali treba naravno uključiti i momenat gde su svi neprijatelji iz regiona, ali i dalje od naših granica, i te kako aktivni i dovoljna je jedna varnica da izazove opšte nezadovoljstvo. Stižu poruke od roditelja ili te dece koja dolaze u Beograd "mama mi je rekla, nemoj deci da fali dlaka sa glave" pa je pitanje da li te mame i tate koji su decu poslali da šetaju po Srbiji znaju kakva je danas situacija. Da li znaju kako deluju obaveštajne i tajne službe, ne Srbije, već nama neprijateljskih zemalja. Dakle, policija mora da radi svoj posao, nasilje se mora sprečiti, to je moralo i do danas da se radi, danas treba mudro da se postupa po zakonima i propisima i da se brani zemlja na način koji je predviđen zakonom.

Đurić se osvrnuo ko će snositi odgovornost za nelegalne skupove:

KO ĆE BITI ODGOVORAN ZA INCIDENTE? Ljubomir Đurić: Nadam se da će obe strane učiniti sve da do nemira ne dođe Izvor: Kurir televizija

- Ako pričamo o haosu i nekim nasilnim dešavanjima, pre svega lična odgovornost je ono najbitnije. Drugi problem je samo obezbeđivanje. Ako govorimo o današnjem skupu i atmosferi, iako je očigledno da postoji određena eskalacija i dizanje tenzija u društvu sa raznim dešavanjima, tako da, kada govorimo o tome, smatram da je u interesu studenata i vlasti, ali i svih koji žele da nekako funkcioniše ova država, da sve prođe mirno i bez nasilja. Svako može da iskaže nezadovoljstvo i bunt, to je očigledno dozvoljeno i neometano, čak i ako bi se to trebalo kazniti po legitimitetu, ja ipak pozdravljam odluku za nereagovanjem upravo zbog same deesakalcije tenzije, pa se nadam da će i danas tako biti. To ćemo upravo postići jedino ukoliko obe strane budu odgovorne. Prioritet mora da bude bezbednost.

Vujičić se izneo komentar na današnje proteste:

"STUDENTI MI REKLI DA NE MOGU DA MI GARANTUJU BEZBEDNOST" Novinar Dragan Vujičić: Pa ja ovde radim 35 godina Izvor: Kurir televizija

- Ovde nema legitimiteta, niti legaliteta. Dolazio sam kod vas, pokušao sam da prođem, sačekali su me neki studenti koji su pustili nekoliko ljudi pre mene, a meni rekli da mi je nebezbedno da prođem tuda. Otišao sam drugim putem, a opet sam čuo da je za mene nebezbedno, tu je stajao neki čovek iza njih, koji me je pitao ko sam ja. Želeo je mene da legitimiše, a ja pitam šta je tu legalno. Dolazio sam pešaka, ovo je rijaliti, znate 80% ljudi je došlo da bi to stavili na Instagram i kako bi bili u svom životnom rijalitiju. Biće krvi, imam osećaj za to jer vidim ko je tu i grupe tih momaka, po apotekama traže maske, oni znaju da će biti suzavaca i zbog toga su došli. Nismo deca, da se ne lažemo, ovo je već bilo i biće danas.

Pavlović je rekao da nije čuo da je neko stao ispred studenata:

Foto: Kurir Televizija



- Iza njih nisam čuo niti jedno ime i prezime i ko stoji iza ovog skupa gde će biti zaista mnogo ljudi. Vrhunac političko društvene krize je u današnjem danu i postoje indicije da ljudi koji stoje iza ovih skupova zaista rade za strane interese. Meni je žao što moram da kažem, ali smatram to i držim se tog stava, a mislim da nam je poredak države u potpunosti ugrožen i nadam se da neće biti krvi danas i da će sve proći mirno. Ne bih isključio da određene osobe iz opozicije koji su pravili probleme u Narodnoj Skupštini, to urade i danas jer njima odgovara veća tenzija u društvu.

"NE SME BITI MILOSTI NI PREMA KOME S PROTESTA" Perko Matović: Nisu oni zavedeni, dokazano je da su pravili nasilje Izvor: Kurir televizija

- Potpuno je jasno bilo i pre tog snimka da je ovo pokušaj obojene revolucije koja će se sprovesti, kao i svaka obojena revolucija, na nasilan način. Naravno, oni u tome neće uspeti. Iako je mnogo ljudi došlo, ipak to nije broj kojim su se nadali, a 90% tih ljudi je zavedeno. Posle ovoga, smatram da ne bi trebalo da postoji bilo kakva milost za one koji izlaze na proteste ukoliko se odluče na antidržavno ili antiinstitucionalno delovanje. Ne bi trebalo izostaviti šta mi to danas branimo jer se to izgleda zaboravlja, mi smo narod koji ima loše istorijsko iskustvo sa revolucijama i obaranjem režima. Dakle, 27. marta nas je to dovelo to rata. Petog oktobra smo imali katastrofu, cena za pad Miloševića je bila nezavisna Crna Gora i pokušaj nezavisnosti Kosova. Cena za pad Vučića je nezavisna Vojvodina i pokušaj ukidanja Republike Srpske, to je valjda svima jasno. Oni su spremni to da plate, njima to ne predstavlja ništa.

U novom satu "Puls Srbije vikend" pridružili su se Miljan Damjanović iz SRS i Uglješa Grgur, narodni poslanik.

Damjanović je pričao o današnjem danu i situaiciji na ulicama:

"OVO MOŽEMO DA PROMENIMO JEDINO AKO PADNE KRV" Miljan Damnjanović: Obišao sam studente blokadere, primaju strašne savete od ekstremista Izvor: Kurir televizija

- Jutros smo došli iz pravca Kumodraške do centra, automobil smo ostavili 500 metara od vašeg studija i prepešačili taj deo. Zaista nije mali broj ljudi koji ide ulicama, a neki od njih nose šajkače i zastave, a to mi nikako nije logično zbog toga koga bi oni da dovedu na vlast. Ljudi su sa pištaljkama i vuvuzelama, ali se ne kreću organizovano. Interesantno, dole kod Ateljea 212 tu je par nekih štekova, ne znam da li su to lokali ili stanovi, i tu smo videli ljude da iznose neke kese, a trešti muzika iz tih objekata, a to su uglavnom mlađa lica. Pa smo prošli kroz sve njih i došli do vas.

Grgur je ocenio koji je najgori današnji scenario:

- Ja se nadam da će ipak razum, ljudskost i dostojanstvo pobediti strast i da neće biti povređenih, a ne daj bože nešto gore. Najsrećniji ću biti da nijedna majka ne obuče crninu za sinom, bratom ili bilo kim. Trebamo svi da smirimo strasti i da vodimo politiku mira, iako sami znamo da strane nisu u ljubavi, ali ne sme Srbin na Srbina da udari. To je po meni neko sveto pravilo, to bi bio poraz na sve nas.

