- Jer imamo veliku koncentraciju ljudi na aktivnom dešavanju, dakle skupovima, a imamo odsustvo prijavljivanja tih skupova, imamo blokade raskrsnica već četiri meseca i to je sve stvorilo ugrožavanje ljudske bezbednosti. Sa tim u vezi ključno je da bi trebalo zadržati demokratska pravila i principe, ali odgovornost za bezbednost je na onima koji organizuju skup. Svi znamo da spontanih skupova nema, uvek postoji neko ko to organizuje i kordinira. Zbog toga je predsednik Vučić apelovao na bezbednost i dostojanstvo. Nije problem da neko izrazi političko neslaganje, ali problem nastaje kada se sa zahteva pređe na nasilje. Nadam se da će skup proteći mirno, ali ako bude nasilja, organizatori skupa će snositi odgovornost.

- Prvo bih hteo da kažem šta je osnov, dakle po Ustavu Republike Srbije, niko ne može nasilnim putem da preuzme vlast. Dakle, nikakvo preuzimanje vlasti ne može da dođe u obzir. Što se tiče prelazne vlade, to ne poznaje Ustav Srbije, niti zakonik, to je izmišljena tvorevina ljudi koji bi želeli da sednu u fotelju.

- U ovom trenutku vidimo da smo imali društvenu krizu, pa i političku krizu od strane njenih aktera, a sada vidimo da oni žele da to spoje, a da ne znaju šta im je cilj. Mi imamo u čitavom svetu krizu, dakle u Americi, Aziji, Evropi, pa moramo da shvatimo da ne mora Balkan da bude novo žarište tih kriza. Mislim da smo dosta toga uradili da bude stabilno i sigurno društvo, a pokazatelj je koliko je novca uloženo u našu državu i koliko je novih poslovnih mesta otvoreno, dolaze nam partneri iz inostranstva i otvaraju kompanije. To ne bi radili ukoliko ne vide stabilnost u državi, i te analize ne rade na kratkoročan, već na dugoročan period. Sada smo čuli da to pada i ta u protekla tri meseca nismo dobili nove investicije, a upravo to ljudi sa ulica moraju da razumeju. Tako da, država sve što radi, radi upravo za mlade i za budućnost.