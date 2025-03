"Niko nije ugrožen"

"Traktori su bili tu da zaštitimo živote"

- Hoću da im ispričam nešto iz mog života. Imali smo mi skup 2008. Kad je Ivica naredio da mene pretuku. Ja sam mislio da mi možemo da kontrolišemo ljude koji su tu. Žandarmerija kada je udarila bilo je 9.000 ljudi, brigada pa žandarmerija. Onda smo videli neka lica za koja nismo mogli da odgovaramo. Nisam razumeo o čemu se radi. Ima tu ljudi kojima to koristi, čekaju mrak. Danas sam rekao "očekujte napade kada se spusti mrak oko 7-8", i baš se tako i dogodilo, u tim trenucima se to dogodilo.

"Uspeli smo da sačuvamo mir"

"Ljudima je sada jasno da laž ne može da pobedi, ma koliko bila plaćena"

- O rezultatima se najmanje pričalo, posebno da vidimo što su bogati toliko ljuti. Šta smo to bogatima zgrešili? Da sagledamo svoje greške, ja mislim da dolazi do promene političke paradigme, o tome neću večeras. O pripremama za 21. i 28. govoriću drugom prilikom.

- Imali smo jedan žestok udar medijske grupe United, koja je činila na teritoriji Republike Srbije obojenu revoluciju. Ja sam video kako se trend okrenuo, nema više škole ni u Novom Sadu. Sve se okrenulo. Ja sam to video, znao sam sve, plašio sam se samo usled tih brojnih laži, bezbrojnih laži.. To vam je kao "kolona Vučićevih vozila izazvala nesreću kod Bora". Moje pitanje za vas je "Ko to? Kad to?". Sve se snima. Je l' vi razumete, ne može nešto da se desi mojoj koloni a da nije snimljeno. Što lažete? Ne postoji laž koju nisu iskoristili. Oni računaju da su napravili polusektaški pristup za one koji to čitaju i gledaju i da neće ni da vide u drugim medijima demanti, a oni da ga objave neće. Ne moraju studenti da brinu, mi smo rekli da nećemo da ulazimo u autonomiju univerziteta.